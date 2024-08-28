快訊

柯文哲應辭黨主席？ 蔡壁如：拜託給柯主席一點時間

開放買爆？日本考慮取消免稅品裝袋密封要求、移除每日免稅額上限

8台灣遊客在南韓釜山「集體食物中毒」！吃完鮑魚粥後上吐下瀉

景氣燈號轉亮黃紅燈！現在賣ETF好時機？艾蜜莉：分次交易、高點加速賣出

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
7月景氣燈號轉為黃紅燈。台股示意圖／中央社
7月景氣燈號轉為黃紅燈。台股示意圖／中央社

7月景氣對策燈號亮黃紅燈！

繼上次亮起第一盞紅燈後，馬上就轉了黃紅燈，分數是35分，比上個月少3分，不過在黃紅燈、紅燈以上，我就是持續賣出「景氣燈號策略」的ETF部位，只是期間內看到高點會加速賣出。

最新的景氣狀況和上個月最大的差別在於：

1、出口燈號「由紅燈轉綠燈」。

2、工業生產指數由紅燈轉為黃紅燈。

雖然資通產品需求續強，但傳產的回升速度不如預期，再加上凱米颱風影響了部分生產及出貨，因此影響了整體出口和工業生產。

當然，因為AI和高速運算應用續強，以及邁入年底進入了電子旺季，這些都有機會再把出口拉起來，同時國內半導體投資持續擴大，整體經濟還是維持成長的，只是還是要注意一下國際地緣政治、利率政策...等等變數。

那麼，景氣從紅燈轉黃紅燈，我會依照策略內容繼續賣出ETF，不過有大大提出，因為燈號都是公佈上個月的，像現在是八月底，看到的是七月燈號，有一個月以上的時間差，

是不是有可能當月還沒公佈燈號的時候，其實景氣已經轉差，但我們還不知道，因此賣太晚而少賺或後悔？

我沒有想得這麼複雜～因為景氣燈號策略，主要是從綠燈、藍燈以下來決定出買賣期間，整個操作週期偏長而能持續參與市場，策略的制定讓我們有原則和紀律可以遵循，一方面能減少主觀判斷的錯誤，避免因追求短期收益而產生的壓力，另一方面我也不是一次就賣掉，而是會在紅燈轉黃紅燈的這階段，盡可能的在高點出現時就趕快來賣，既然賣的都是我自己選的滿意價格，自然就不會後悔。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲艾蜜莉-自由之路授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

景氣對策信號 景氣燈號

延伸閱讀

00878超車0056成高股息之王！存股達人5原因大推：不斷進化的便宜標的

00687B、00679B要降息卻不漲反跌…獲利被匯率吃光？ 專家「還可期待」：選前美元轉強

正2抱久報酬穩勝0050？達人試算遇08年金融海嘯：0050回本3年、正2花8年

9月穩降息！知美「投資人變聰明」：溢價先別買、18日00687B除息前快卡位

相關新聞

想選抗跌ETF怎麼挑？達人「可參考Beta值」：00713、00701、00907低波動前3名

最近各種多空消息頻出，就有人就問是不是每檔高股息都低波動？當然不是囉，依據策略設計的差異，波動的狀況也有所不同。

景氣燈號轉亮黃紅燈！現在賣ETF好時機？艾蜜莉：分次交易、高點加速賣出

7月景氣對策燈號亮黃紅燈！

00959B投等美債一張10元…現在買債券ETF還有機會？ 股魚：降息都還沒開始呢

各位知道嗎？近期關於降息的聲浪逐漸上升，從2024年維持利率一整年，到最近的全年可能降息4碼的消息傳出，意味著隨著經濟數據的開出，在一連串滾動式檢討後，降息循環提前啟動的可能性大增！

9月穩降息！知美「投資人變聰明」：溢價先別買、18日00687B除息前快卡位

全球央行年會落幕，聯準會主席鮑爾「大唱鴿」表示對美國而言，開始降息的「時機已經到來」，9月降息幾乎是確定了！

006208、00692、00922...5檔人氣市值型ETF怎麼選？達人：能填息都是好標的

0050、006208、00692、00922、00923，五檔市值型ETF怎麼選？

00713、00915抗跌又會漲...想進場會有甜甜價？專家分析線圖：現在在高檔

高股息ETF百百種，誰都想買到一檔既抗跌又會漲的投資標的，但真的有這麼好的商品嗎？今天主要是想來跟你分享兩檔我認為在前段時間非常抗跌，而且又一堆網友敲碗詢問的ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。