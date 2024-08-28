景氣燈號轉亮黃紅燈！現在賣ETF好時機？艾蜜莉：分次交易、高點加速賣出

7月景氣對策燈號亮黃紅燈！

繼上次亮起第一盞紅燈後，馬上就轉了黃紅燈，分數是35分，比上個月少3分，不過在黃紅燈、紅燈以上，我就是持續賣出「景氣燈號策略」的ETF部位，只是期間內看到高點會加速賣出。

最新的景氣狀況和上個月最大的差別在於：

1、出口燈號「由紅燈轉綠燈」。 2、工業生產指數由紅燈轉為黃紅燈。

雖然資通產品需求續強，但傳產的回升速度不如預期，再加上凱米颱風影響了部分生產及出貨，因此影響了整體出口和工業生產。

當然，因為AI和高速運算應用續強，以及邁入年底進入了電子旺季，這些都有機會再把出口拉起來，同時國內半導體投資持續擴大，整體經濟還是維持成長的，只是還是要注意一下國際地緣政治、利率政策...等等變數。

那麼，景氣從紅燈轉黃紅燈，我會依照策略內容繼續賣出ETF，不過有大大提出，因為燈號都是公佈上個月的，像現在是八月底，看到的是七月燈號，有一個月以上的時間差，

是不是有可能當月還沒公佈燈號的時候，其實景氣已經轉差，但我們還不知道，因此賣太晚而少賺或後悔？

我沒有想得這麼複雜～因為景氣燈號策略，主要是從綠燈、藍燈以下來決定出買賣期間，整個操作週期偏長而能持續參與市場，策略的制定讓我們有原則和紀律可以遵循，一方面能減少主觀判斷的錯誤，避免因追求短期收益而產生的壓力，另一方面我也不是一次就賣掉，而是會在紅燈轉黃紅燈的這階段，盡可能的在高點出現時就趕快來賣，既然賣的都是我自己選的滿意價格，自然就不會後悔。

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