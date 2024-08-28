00959B投等美債一張10元…現在買債券ETF還有機會？ 股魚：降息都還沒開始呢

各位知道嗎？近期關於降息的聲浪逐漸上升，從2024年維持利率一整年，到最近的全年可能降息4碼的消息傳出，意味著隨著經濟數據的開出，在一連串滾動式檢討後，降息循環提前啟動的可能性大增！

這時候我們一直呼籲的「穩領息等降息」，也即將邁入最後的一個階段。

隨著降息的腳步越來越近，投資人不禁想問，現在佈局債券還是機會嗎？

我就說啦，降息都還沒開始呢！現在市場處於半信半疑的階段，若真的很擔心這個問題...那不妨以領息為主的心態來做長期切入，長期領著一份還不錯的利息收益，對於穩定投資心態幫助可是很大的呢。

那在產品的挑選上，在節目中與PODCAST中都說過了，我個人偏好投資級的公司債，一來是收益水準較高，另一方面發行投資級公司債的公司，普遍在獲利能力上也不會太差，這對於投資人來講是不錯保障。

而公司債票面收益率，會隨著發行時間點而不一樣，要是能專門鎖定投資級債的高票息率佈局，那豈不是魚與熊掌兼得？

說真的，還真的有產品這樣設計，近期大華銀投信要推出一檔，大華投等美債15Y＋（00959B），專門鎖定投資級債券的高票息率來佈局。

高票息率有什麼好處呢？就是發放債息的能力較高

簡單來說：票息率 = 票面債息 / 票面價格

票面價格與票面債息在發行時就已經固定，不論後面價格如何變化，票面債息金額都不會改變，一開始就鎖定高票息利率債券，便確保了高債息的配發能力。

以00959B的追蹤指數票面利率來看，高達6.68％的票面利率，目前屬於同類產品的領先群，對於領息有興趣的投資人可多加關注！

另外一個有特色的地方在於月底配息，在這個年頭月配息已經快變成標配的時候，不同時間點的配息頻率，則可讓投資有更彈性的資金規劃，一般坊間的債券ETF大多採用月中配息，而這檔00959B則是採用月底配息，透過不同的產品組合，可以增加入息時間點的彈性，要是月底有較多的現金流需求，那就拉高這檔的配置比率便能解決所需。

簡單來說，這是一檔鎖定投資級高票息率的產品：

高票息率：精選較高的債息收益 月底配息：給投資人更高彈性入帳選擇 低發行價：10元讓每個人都能輕鬆擁有

加上降息循環有很大的機會在今年啟動，債券產品的殖利率都還處於不錯的數字上，有想要在投資組合中納入債券部位的，此時不出手佈局，難不成要等到開始降息才後悔嗎？

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