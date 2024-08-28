9月穩降息！知美「投資人變聰明」：溢價先別買、18日00687B除息前快卡位

全球央行年會落幕，聯準會主席鮑爾「大唱鴿」表示對美國而言，開始降息的「時機已經到來」，9月降息幾乎是確定了！

「長天期美債」也吸引大批資金湧入，知美也觀察到現在投資人變聰明了！

元大美債20年（00679B）因為最近盤中溢價超過1%，成交量有略微減少，知美常說，溢價超過1%就別碰！買貴得不償失！

反而可以看到，近期國泰20年美債（00687B）成為美債的投資焦點，因為價格相對合理，加上00687B即將在9月18日除息，可以先領息、卡位降息價差機會。

知美整理9月除息的4檔長天期美債，分別是國泰20年美債（00687B）、凱基美債25+（00779B）、群益25年美債（00764B）、永豐20年美公債（00857B），不管從規模、受益人、成交量、過去配息金額與配息率上都是國泰20年美債（00687B）勝出。

你說現在進場晚嗎？那就看看降息這部戲會拖多久，市場大多認為9月聯準會是「預防性降息」，降息步調還是要依據經濟數據判斷，不過聯準會利率點圖標示，降息之路是走到2026年。

換句話說，美債多頭這齣戲至少到明年都還會繼續演下去。當然，越早卡位，就買在越便宜的價位！以下開放，你覺得國泰20年美債（00687B）這次會配多少？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲知美Jimmy授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。