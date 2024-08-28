006208、00692、00922...5檔人氣市值型ETF怎麼選？達人：能填息都是好標的

0050、006208、00692、00922、00923，五檔市值型ETF怎麼選？

從老牌的0050、006208再到中生代的00692，現在又有了比較年輕的00922、00923，相信大家對這幾檔ETF都不陌生，我們常用一、二、三代ETF來歸類這些ETF，不過你知道他們的差別在哪嗎？

市值型ETF可以怎麼選

1、過去的績效表現

投資商品最重要的當然是績效，我們可以用歷史的數據來比較各市值型ETF的表現，當作投資的參考。

2、總成本費用

市值型ETF是長期投資商品，因此內扣費用也很重要，高昂的內扣費用長期下來也會吞食掉一些報酬，因此保管費及經理費的差距也可以列入評估。

3、流動性

因為是長期投資，ETF的流動性也是觀察的重點，保守來說可以從規模100億以上的來挑選。

4、選股邏輯

各ETF選股的邏輯都不盡相同，我們可以藉由ETF選股的規則來找到適合自己的產品，達到設定的投資目標。

五檔ETF的特色

元大台灣50（0050）

台灣第一檔的ETF，規模已近4,000億，0050涵蓋了市值前50大的上市公司因此與大盤連動性非常高，經歷了市場多次多空的挑戰依然屹立不搖，唯一的小缺點是內扣費用稍高一些。

富邦台50（006208）

由富邦投信於2012年發行，其追蹤的指數與0050同樣為台灣50指數，也有許多投資人從0050轉而投向這檔ETF，主要原因在其追蹤指數與0050相同的情況下但其內扣費用較0050低廉。

富邦公司治理（00692）

同為市值型ETF，相比0050級006208，00692有將財務指標與ESG也納入選股考量，其台積電的占比也不像0050與006208那麼高，近期有不少投資朋友也轉向00692，原因在於雖然是市值型ETF，但其殖利率在近年都可達到5%左右。

國泰台灣領袖50（00922）

00922有加入個股權重上限30％的限制，這也有可能是在與大盤的相關係數中更勝於0050的原因之一，另外各企業的低碳轉型已逐漸成為未來的方向，00922更是有納入低碳轉型的分數，也因為00922的價格更好入手，因此還有個封號叫「小資進化版的0050」。

群益台ESG低碳50（00923）

00923的成分股必須同時兼具ESG與低碳的標準，和00922較不同的地方在於00923直接排除碳密度指標最高20%的企業，因次高碳排的產業像是石化等就很難被列入其中。

現在市面上的ETF越來越多元，投資人也可以藉由不同ETF的選股策略來思考哪一檔ETF比較符合自己的投資屬性，近期隨著全球逐漸朝向減碳的方向前進中，每個產業的遊戲規則也開始出現轉變，各大企業也開始朝著減碳這個目標來執行，低碳也成為一個未來可以參考的投資方向。

小弱肌提醒大家新上市的ETF可以持續地觀察，有配息的股票也要考慮是否能填息的問題！

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