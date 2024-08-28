00713、00915抗跌又會漲...想進場會有甜甜價？專家分析線圖：現在在高檔

高股息ETF百百種，誰都想買到一檔既抗跌又會漲的投資標的，但真的有這麼好的商品嗎？今天主要是想來跟你分享兩檔我認為在前段時間非常抗跌，而且又一堆網友敲碗詢問的ETF。

答案就是元大台灣高息低波（00713）跟凱基優選高股息（00915），到底這兩檔ETF為什麼能做到抗跌又會漲？以及它們各自適合的投資策略？甜價在哪裡？

那首先看一下這兩檔的基本資料。

配息頻率的話兩者都是季配息，而且都有平準金。保管銀行的話00713目前是台灣銀行，00915則是彰化銀行。經理費管理費的部份00713是0.3%跟0.035%；00915則是0.25%跟0.035%。所以在初步成本判斷上00915的經理費是比00713還要便宜的。

最後則是風險屬性，兩者畢竟都還是追蹤股票型的商品，所以在風險上還是比較高，它們都是被歸類在RR4。

接著我們來到選股邏輯，00713所追蹤的指數是藉由股利率、權益報酬率、 格動能和股利發放品質等等的篩選所構成的，經過這樣的多因子低波動篩選，可以幫助00713找到更專注基本面，而且相對抗跌的好公司。

00915可以看到，它也有股利的篩選、權益報酬率的評估，甚至還有波動度的限制，但它更特別的地方是它多了很多標準差的邏輯做篩選。

標準差是用來衡量過去一段時間內股價的波動大小，可想而知只要在選股邏輯裡加入適當的標準差篩選，就能很好的過濾股票的下行風險。

這也是為什麼很多高股息或市值型商品，在前段時間拉回一跌就跌掉了將近20%，但像00713跟00915有專注波動度或標準差的標的，它們的回檔幅度則大約10%左右。如果是想替投資組合增添一些抗跌屬性，除了債券，這兩檔也是可以考慮放入投資組合的標的。

這兩檔這麼像又這麼抗跌的ETF，到底是投資了哪些產業，才有辦法做到抗跌走勢？

以圖中兩者投資最多比例的產業來看，兩者投資的比重都蠻專注在金融保險產業。

也就是說它們在前一波電子族群即將回檔2、30%的時候，就巧妙的運用各自的選股邏輯，將電子族群的比例給拉低，同時拉高金融的避險部位。也難怪在前一波下跌幾乎沒什麼受傷，獲得許多投資人的青睞！

仔細看一下00915的產業分布，它在今年第一季時，金融產業的持股只有8%，但到了今年6、7月換股，金融產業的持股卻來到了將近30%，可以說是規避了大部份的下行風險。

00713原本只持有4%的金融業，換股之後則增加到14%。非常適合期望穩定領息、價格又不想波動太大的投資人。

至於殖利率的表現，以00713來看，2019、2020年大約都是4－5%上下，到了2021、2022年卻大幅提升到7%左右，即便2023年前後因為大盤遇到空頭的修正，也維持了6%表現。如果把近幾年的殖利率做平均，大約也維持在6%。

不過這只是過去的資料、過去的歷史，並不代表未來每次也都會這樣。如果之後再遇到更大的空頭或是修正的時間變得更長，能不能再配出一樣的金額，沒有人知道。

00915因為剛上市還不久，所以並沒有辦法客觀判斷遇到空頭的反應，但至少以前段時間大盤快速下殺的過程中，可以跌的比其他同類型的商品還要少。

以過去幾次的配息去推算目前的股價，平均殖利率約9－10%，抓低一點以平均值0.5元估算，大約殖利率7%。

什麼價位可以買？哪裡可以開始布局？

00713建議可以採用定期定額，或是積極一點使用均線搭配乖離率，做高低基期的加減碼策略。

如果是比較在意價格的投資人，00713可以留意50元整數價位，並不是看壞會跌那麼深，只是目前在壓力位還沒有明顯的表態，就還不是一個好的進場點，所以會傾向先往下找支撐來做承接。

好比前段時間很多標的都有出現拉回，例如00919、00929、0050都是踩到之前的關鍵區域，然後往上反彈，所以有時操作不用急，可以做好資金分配，在高檔的時候少買一些，等到拉回，一口氣把高檔沒買的補足。

00915如果是想專注配息的投資人，就繼續採用均線搭配乖離率或是定期定額都可以。

如果是在意價格，老實說目前並不會太積極的操作。等大約22~24元左右開始留意，以00919為例，00919在右側的價位成交是比較少的，很大機率是會往下快速的灌破。

00915也是一樣，建議不用太急著操作，畢竟股價是會波動的，除了趨勢要看對之外，其實進場的位置也非常重要！

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