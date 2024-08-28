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公股獨家…兆豐銀機器人理財新推ETF平台 100美元可投

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行副總經理陳建中(中)、財富管理處處長李淑芬(左)及晨星亞洲區行政總裁張瀚升(右)共同宣布兆豐與晨星專業團隊獨家合作，重磅推出「機器人理財e把兆ETF投資平台」。兆豐銀行／提供
兆豐銀行副總經理陳建中(中)、財富管理處處長李淑芬(左)及晨星亞洲區行政總裁張瀚升(右)共同宣布兆豐與晨星專業團隊獨家合作，重磅推出「機器人理財e把兆ETF投資平台」。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行宣布，與重量級國際知名投研機構晨星，獨家合作推出機器人理財ETF投資平台，使兆豐銀成為第一家推出機器人理財基金及ETF投資雙平台的公股銀行，透過兆豐銀機器人理財ETF平台，投資門檻只要100美元，讓廣大投資人輕鬆線上申購，滿足不同的理財需求。

兆豐銀指出，指數股票型基金（Exchange Traded Fund，ETF），近幾年在台灣金融市場的成長速度驚人，根據投信投顧公會統計，台灣ETF總規模已正式突破新臺幣5兆元大關，兆豐銀行為符合公平待客原則及響應智能理財的發展，繼2018年推出機器人理財基金投資平台後，攜手國際知名投研機構「晨星」，全新推出機器人理財ETF投資平台。

根據兆豐銀行內部統計，美股ETF近一年來申購筆數成長約33%，申購金額更成長約80%，投資人主要持有部位為科技股及產業股，但投資單一產業相對來說風險波動度較高。

兆豐銀行表示同樣是投資ETF，除可自行挑選ETF，也可配置ETF投資組合的方式，兆豐銀行此次推出全新的機器人理財ETF平台，係與「晨星」專業投資顧問團隊合作，結合大數據系統演算，跨足全球市場為投資人挑選10至12檔ETF，規劃適合的投資組合建議，此外該平台也會因應市場狀況每半年進行再平衡機制，為投資人調整投資組合配置，以達到分散投資、降低風險的目的。

兆豐銀行機器人理財ETF投資平台，幫助投資人一手掌握全球優質資產為出發點，以在美國交易所掛牌的ETF為標的，具規模大且流動性佳等特性，範圍含蓋美國、歐洲、日本、台灣等地區優質企業，為強化理財規劃表現，投資組合首次加入主題式ETF和主動式ETF，在傳統被動式追蹤指數的策略裡，增添投資動能，讓客戶選擇ETF投資組合的路上，看到嶄新的篇章。

為了鼓勵投資人趁早體驗，兆豐銀行加碼推出「機器人理財ETF投資組合第3季優惠活動」，即日起至9月30日止，新增ETF單筆或定期投資組合交易，於申購時選取專屬優惠代碼，就可享該筆投資組合存續期間內，免收信託管理費及再平衡手續費的優惠，投資門檻最低只要100美元，小資族也能以低門檻方式搭上全球ETF市場的投資列車。

ETF 兆豐銀行

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