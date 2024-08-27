主動式ETF國內上路前 兆豐推出機器人ETF平台搶投資先機

主動式ETF即將在國內登場，但已先有機器人ETF投資平台讓投資人小試身手。對此兆豐銀27日宣布，推出機器人理財ETF投資平台，亦率公股之先，推出機器人理財基金及ETF投資雙平台，兆豐銀指出，門檻只要100美元即可在平台上投資，能上架平台的，都是規模超過5億美元、日均量超過2萬股的大型ETF。

根據兆豐銀規畫，ETF投資平台的再平衡時間為半年，比起一般基金每季平衡，期間來得長，對此，主掌財管業務的兆豐銀行副總陳建中說明，因為ETF投資主要訴求在於穩定，因此再平衡機制不適合和一般基金一樣或更短。

兆豐銀行的國內分行家數僅百家左右，大約連其他不少公股行庫的一半都不到，但客戶的人均交易規模卻大得多。就與現在機器人理財的客戶數及規模都居公股之冠的第一銀行為例，一銀的交易人數約35000人、交易總規模15億，兆豐銀雖然人數為13000人，但交易規模卻近11億，人均規模為84615元。

根據投信投顧公會統計，台灣ETF總規模已正式突破新臺幣5兆元大關，兆豐銀行為符合公平待客原則及響應智能理財的發展，繼109年推出機器人理財基金投資平台後，攜手國際知名投研機構「晨星」，全新推出機器人理財ETF投資平台

根據兆豐銀行內部統計，美股ETF近一年來申購筆數成長約33%，申購金額更成長約80%，投資人主要持有部位為科技股及產業股，但投資單一產業相對來說風險波動度較高。

兆豐銀行表示，同樣是投資ETF，除可自行挑選ETF，也可配置ETF投資組合的方式，兆豐銀行此次推出全新的機器人理財ETF平台，係與「晨星」專業投資顧問團隊合作，結合大數據系統演算，跨足全球市場為投資人挑選10至12檔ETF，規劃適合的投資組合建議，此外該平台也會因應市場狀況每半年進行再平衡機制，為投資人調整投資組合配置，以達到分散投資、降低風險的目的。

兆豐銀行也說明，其機器人理財ETF投資平台，以在美國交易所掛牌的ETF為標的，具規模大且流動性佳等特性，範圍含蓋美國、歐洲、日本、台灣等地區優質企業，且為強化理財規劃表現，投資組合首次加入主題式ETF和主動式ETF，在傳統被動式追蹤指數的策略裡，增添投資動能，讓客戶選擇ETF投資組合的路上得到更多機會。