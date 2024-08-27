大華投等美債15Y+ ETF 00959B 8月28日上櫃掛牌

櫃買市場28日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF是由大華銀投信所發行的大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF（00959B），簡稱大華投等美債15Y+，該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加首購獎，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

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