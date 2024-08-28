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00919多少可以買？他看好甜甜價 網反推1類人買006208

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00919走勢。台股示意圖。 聯合報系資料照
網友討論00919走勢。台股示意圖。 聯合報系資料照

台股高檔拉回，不減ETF（指數型股票基金）投資人熱情，勇於進場，台股ETF受益人連續25周創新高，總人數來到949萬3962人，規模達2.52兆元，受益人數與規模均創新高。網友好奇「00919多少以下可以買？」有人建議「存ETF抓5%-6%殖利率」，也有人表示「若不缺錢，長期投資應該多投一下市值型指數ETF 006208」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他自前年開始接觸股市，主要鎖定個股及ETF，包括0050、006208、00878、00919等，見綠加碼、不追高為原則，前陣子台股跳水，身邊的人詢問他「現在適不適合進場？」因此他也有點好奇，他在00919從24塊跌到22塊時加碼買進，目前持有23張。

該網友說，「我也不是無腦買，是想說以上一次配息0.7來看，只要在28元以下買進年化配息率都有10%，所以我是覺得現在價格真的蠻甜的，可以加碼，想問眾多股神們，我這種想法是OK的嗎？」

其他人留言「若不缺錢，長期投資應該多投一下市值型指數ETF 006208，要克服領息左手換右手，年底又多繳稅的偏誤行為。只有大盤指數型ETF，可以買買買不要賣」、「想存ETF還是保守一點，抓5%-6%殖利率就好了」、「跌到22那天我一次買了10張」、「919這種高配息也不用期待他會漲到變台積電，這個區間可以盡量加碼」、「6月被套在27，現在一直有陸續撿拉低均價，跟原PO說的一樣，28以下真的都很甜」。

還有人留言「很OK啊，年化有10%以上就是香」、「我是沒在管幾塊以下是甜甜價，我只知道從以前幾次配息經驗來看，配息公告後漲福大概會在5%~7%上下，鎖定在公告前大手一買絕對賺」、「24、25都很甜，這幾天趕緊買，再晚可能就要回26」、「27元以下無腦買」、「用年化配息來評估沒意義，不要陷入配息迷思，看總報酬率就好」。

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