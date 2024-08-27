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兆豐銀機器人理財平台 100美元投資全球ETF

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
兆豐銀行率公股銀行之先，推出機器人理財基金及ETF投資雙平台。圖/仝澤蓉攝影
兆豐銀行率公股銀行之先，推出機器人理財基金及ETF投資雙平台。圖/仝澤蓉攝影

ETF成為投資市場顯學，根據投信投顧公會統計，台灣ETF總規模已經突破新台幣5兆元大關，不只國內ETF，投資海外ETF也很熱，看好此趨勢 ，兆豐銀行攜手國際投研機構「晨星」 ，推出機器人理財ETF投資平台，投資門檻只要100美元。

根據兆豐銀行內部統計，美股ETF近一年來申購比數成長33%，申購金額更成長80%，投資人主要持有科技股及產業股，但投資單一產業相對風險波動高。

兆豐銀行表示，同樣是投資ETF，除了可自行挑選 ，也可採取配置ETF投資組合的方式；兆豐推出的全新機器人理財ETF平台，與晨星顧問團隊合作，結合大數據系統演算，跨足全球市場為投資人挑選10-12檔ETF，規劃適合的投資組合建議。

平台也會因應市場狀況，每半年進行再平衡機制，為投資人調整投資組合配置，達到分散投資，降低風險目的。

兆豐銀行機器人理財ETF投資平台，以在美國交易所掛牌的ETF為標的，具規模大且流動性佳等特性 ，範圍涵蓋美國、歐洲、日本、台灣等地優質企業 ，為強化理財規劃表現，投資組合首次加入主題式ETF和主動式ETF。

ETF 兆豐銀行

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