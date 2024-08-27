凱基ETF 00952成立 預計9月5日掛牌上市

凱基投信27日公布，全台首檔高純度台股AI ETF-00952凱基優選台灣AI 50 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金），已於8月26日成立，預計9月5日掛牌上市。00952篩選機制中設定AI相關營收占比30%以上的選股條件，確保成分股的AI純度，分群等權重的設計，有助投資人確實參與AI潛力股的成長機會。

00952追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數（簡稱臺灣優選AI 50指數），回測指數2016年以來，連續8年殖利率都打敗台灣加權指數，新冠疫情肆虐的2020-2021年，臺灣優選AI 50指數以5.4%、5.0%殖利率，勝過台灣加權指數的4.3%、3.4%。即便追溯到上一回合中美貿易戰衝擊的2018-2019年，臺灣優選AI 50指數也是以4.2%與7.2%，繳出相較台灣加權指數更高的殖利率，總計回測的這8年期間，凱基台灣AI 50所追蹤的指數平均每年殖利率可有5.6%的表現，同一期間台灣加權指數平均每年殖利率為4.3%。

凱基台灣AI 50 (00952)經理人施政廷表示，台廠在AI供應鏈中具備戰略地位，從AMD、輝達、Google、微軟等科技大廠擴大在台投資就可看出。但是AI相關供應鏈既深且廣，ETF能不能選到受惠程度相對高的個股，不僅要看個股的AI純度，成分股權重設計也值得考量。

施政廷指出，以00952 所追蹤的臺灣優選AI 50指數為例，只會從屬於AI的39個次產業中選擇AI營收占比三成以上的公司作為成分股，並透過多因子優化與分群等權重設計，強化成分股在大盤震盪時期的抗跌能力，更確保能參與規模尚未反映獲利的成分股。