「新新併」殺出中信金…金融股暑期唱大戲！00878再搭順風車

中信、台新和新光上演搶親大戰，搬出鋼鐵產業也來喊聲，富邦金宣布獲准取得大陸富邦華一銀股權，國泰金上半年投資表現亮眼，多檔金融股題材爆量股價噴漲，ETF成分股中有含「金」的也受到關注，其中人氣王莫過於全台投資人數最多的國泰永續高股息（00878），總受益人數再創新高，來到140萬最新紀錄，月增超過8萬5千多人，穩居市場第一。

法人分析，00878從8月中除息以來，人氣持續上漲，主因就是產業分散，有AI、電子半導體跟金融股輪番助攻，充分展現了產業輪動的上漲優勢，加上這兩周金融股好消息一波又一波，讓00878人氣更旺。

富邦金宣布大陸市場再進一城，緊接著9/9富邦金即將除權，每張配50股，機構甚至預測有機會到百元價位。國泰金雖沒併購話題，但法說會提到，股票未實現餘額高達1,200億元，激勵富邦金、國泰金等多檔股價受到樂觀看待，盤中爆量，ETF中持股3成以上金融股的00878特別獲青睞。

除了00878有人氣，其他含金量較高的還包括0055元大MSCI金融、00701國泰股利精選30等，但專家指出，00878不只有金融股撐腰，產業布局有6成以上是電子AI類股，30檔的成分股打包「聯發科」、「光寶科」、「微星」、「技嘉」等科技大廠，還搭到AI跟電玩顯卡熱潮，這兩日市場靜待輝達28日財報消息，多檔高股息及科技型ETF價格略有拉回，正是進場撿鑽石的好機會。