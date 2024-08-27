快訊

一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了

配合犯罪調查？Telegram創辦人被捕引發「言論自由監管」爭議

中職／悍將近17戰14敗教練團異動 陳連宏接任打擊教練

「新新併」殺出中信金…金融股暑期唱大戲！00878再搭順風車

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

中信、台新和新光上演搶親大戰，搬出鋼鐵產業也來喊聲，富邦金宣布獲准取得大陸富邦華一銀股權，國泰金上半年投資表現亮眼，多檔金融股題材爆量股價噴漲，ETF成分股中有含「金」的也受到關注，其中人氣王莫過於全台投資人數最多的國泰永續高股息（00878），總受益人數再創新高，來到140萬最新紀錄，月增超過8萬5千多人，穩居市場第一。

法人分析，00878從8月中除息以來，人氣持續上漲，主因就是產業分散，有AI、電子半導體跟金融股輪番助攻，充分展現了產業輪動的上漲優勢，加上這兩周金融股好消息一波又一波，讓00878人氣更旺。

富邦金宣布大陸市場再進一城，緊接著9/9富邦金即將除權，每張配50股，機構甚至預測有機會到百元價位。國泰金雖沒併購話題，但法說會提到，股票未實現餘額高達1,200億元，激勵富邦金、國泰金等多檔股價受到樂觀看待，盤中爆量，ETF中持股3成以上金融股的00878特別獲青睞。

除了00878有人氣，其他含金量較高的還包括0055元大MSCI金融00701國泰股利精選30等，但專家指出，00878不只有金融股撐腰，產業布局有6成以上是電子AI類股，30檔的成分股打包「聯發科」、「光寶科」、「微星」、「技嘉」等科技大廠，還搭到AI跟電玩顯卡熱潮，這兩日市場靜待輝達28日財報消息，多檔高股息及科技型ETF價格略有拉回，正是進場撿鑽石的好機會。

0055元大MSCI金融 00701國泰股利精選30 00878國泰永續高股息 ETF 中信金 台新金 新光金 金融股

延伸閱讀

00960首檔航運股ETF大船出航 達人1原因推薦：避開台美股大盤震盪

正2抱久報酬穩勝0050？達人試算遇08年金融海嘯：0050回本3年、正2花8年

恐有第二隻腳但大盤破底機率低！ 專家「心中三本柱」：00713、00915、00944

00878超車0056成高股息之王！存股達人5原因大推：不斷進化的便宜標的

相關新聞

「新新併」殺出中信金…金融股暑期唱大戲！00878再搭順風車

00878不只有金融股撐腰，產業布局有6成以上是電子AI類股，30檔的成分股打包「聯發科」、「光寶科」、「微星」、「技嘉」等科技大廠，還搭到AI跟電玩顯卡熱潮，這兩日市場靜待輝達28日財報消息，多檔高股息及科技型ETF價格略有拉回，正是進場撿鑽石的好機會。

00959B將上市！銅板價就能分散資產風險 財經雪倫：現在布局債券根本老天送錢

財經雪倫相信8月5日是讓雪友難忘的日子。

00687B、00679B要降息卻不漲反跌…獲利被匯率吃光？ 專家「還可期待」：選前美元轉強

九月降息已經是不用爭論的事實，如今PCE數據似乎也撼動不了這項趨勢，差別只在於幾碼的距離，然而近期許多投資人發現，在台灣買入的美債ETF似乎因為匯率問題（台幣升值），導致購買的債券漲幅不如預期，但這樣的現象是否無解？債券還能投資嗎？今天一次搞懂。

AI、降息為全球流量密碼 這兩檔ETF掌握股債趨勢

股市經過上半年頻創新高的驚人大漲後，近期進入高檔震盪，但「AI、降息」持續是全球市場兩大焦點，投資人可以選擇高AI含金量...

凱基ETF 00952成立 9月5日掛牌上市

全台首檔高純度台股AI ETF-凱基優選台灣AI 50 ETF 基金(00952)已於8月26日成立，預計9月5日掛牌上...

00878超車0056成高股息之王！存股達人5原因大推：不斷進化的便宜標的

2023年2月，國泰永續高股息（00878）擊敗元大高股息（0056）成為最多人投資國民ETF；2024年3月，00878超車0056成為最多人定期定額的No.1；2024年8月，00878擊敗0056登上高股息ETF規模第一名。那麼，00878憑什麼稱霸高股息ETF？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。