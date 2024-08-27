00687B、00679B要降息卻不漲反跌…獲利被匯率吃光？ 專家「還可期待」：選前美元轉強
九月降息已經是不用爭論的事實，如今PCE數據似乎也撼動不了這項趨勢，差別只在於幾碼的距離，然而近期許多投資人發現，在台灣買入的美債ETF似乎因為匯率問題（台幣升值），導致購買的債券漲幅不如預期，但這樣的現象是否無解？債券還能投資嗎？今天一次搞懂。
不過，對於投資人來說，最重要的還是台幣升值對於台灣美債ETF的匯率影響，這點可以將美元在大選期間的變化考慮進去。
首先美元做為全球貿易的主要工具、也最重要的貨幣，上圖是IMF和摩根士丹利前經濟學家史蒂芬·任（Stephen Jen）提出的「美元微笑理論」，當美國經濟極為強勁或是美國經濟衰退時，美元兌其他貨幣的走勢均會呈現較強勢的表現。
美元走強
全球經濟衰退時，受到避險情緒推動美元走強
受到美國本土經濟增長強勁推動，美元走強
美元走弱
其他地區經濟數據增長好於美國時，美國經濟相對疲乏，美元走弱
美大選前 美元有機會再次轉強
不過，2024年是美國總統大選年，美元的漲跌通常會跟選舉有些關係，以下整理相關數據觀察，總結來看美元指數大約容易在接近大選前一個半月左右開始轉強，這時再接著對焦美國經濟是軟著陸還是硬著陸，去觀察債券的投資機會是更好的切入方向。
三檔長天期美公債ETF：00679B、00687B、00931B
即將邁入降息周期的全球市場，從上圖可以看到，要想同時保有風險對沖的特性，同時又可以投資債券，建議以美國公債或是投資等級企業債切入會是最好的，若美公債殖利率隨官員談話或經濟數據走升，可視為降息循環前的布債鎖利契機，至於長、短天期利差方面，短天期利率後續將隨降息亦步亦趨走低，中長天期債券殖利率的下降程度則要關注景氣下行的程度，但總體來說都是下降趨勢。
若以台灣債券ETF的總費用來看，投資人若真有意願投資債券，不彷將目光鎖定在美國公債ETF上，以下提供三檔值得觀察的美國長債ETF供投資人參考研究。
原文出處：美債受匯率影響不漲？大選前美元高機率轉強：00687B 00679B 漲幅仍可期
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