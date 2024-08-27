00959B將上市！銅板價就能分散資產風險 財經雪倫：現在布局債券根本老天送錢

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聯合新聞網／ 財經雪倫
資產分散在股債，可以降低投資風險。路透
資產分散在股債，可以降低投資風險。路透

財經雪倫相信8月5日是讓雪友難忘的日子。

這一天台股大崩盤跌了1807點創下史上跌幅最慘的紀錄，也在這一天有好幾位雪友留言說「還好有布局美債ETF」、「台股一片綠油油，美債ETF紅通通」。這是做好資產配置的好處。

股票ETF的報酬比債券ETF高，但如果資金全放在股票ETF上，波動度也會較高。如果能在投資組合裡加入債券ETF並做好配置，像是股債比5：5或是6：4（依個人狀況而定）就算遇到黑天鵝、灰犀牛也不至於讓總資產瞬間大減。

當股票在大多頭的初期，最先加入隊伍的投資人獲利最高，當行情走到快近尾聲，這時巿場吸引最多新鮮人參與也是處在最危險的時候，因為投資人幾乎日日沉浸在獲利的歡樂聲中，愈是如此我們愈要居高思危。

可能有雪友會說：「我現在知道布局美債ETF的好處，但要怎麼選？」

財經雪倫幫雪友開箱一檔將於8月28日掛牌的大華投等美債15Y+，代號00959B，雪友看看這檔如何。

00959B追蹤的指數成分債有二個吸引人的特色

1、追蹤15年期以上成分債

2、成分債為BBB級美元公司債

債券的價格與市場利率成反比關係，債券存續期間愈長對利率愈敏感。投組的存續期間可以用來衡量當市場利率變動1%時，債券價格變動的百分比。

我們來看00959B，追蹤指數的平均存續期間為12年。

從FED WATCH來看，市場預期9月將降息1-2碼，今年年底前有機會降息3-4碼，也就是說如果願意耐心持有，將有機會獲得12%以上的價格報酬。

1、很重要的前提是要有耐心地持有到降息。

2、假使今年没有降息，00959B追蹤指數票面利率6.7%，可以在降息前先領息。

雪友可能會問為什麼00959B可以有6%以上的票面利率？

雪倫比較了幾檔債券ETF的指數編製原則，發現多數都有設定一個票面利率作為基準，也就是債券利率大於或等於「設定票面利率」的債券，才會被納入指數。

而00959B的追蹤指數只挑選長天期投資等級債券中，票面利率排名在前10%的債券。所以票面利率比較高，整體投組利息收益高且穩定，確保了00959B未來債息的配發能力。

或許雪友會問，那非投資等級債的票息率更高不是嗎？是也不是。

因為非投資等級債的「非」就表示信用評等比投資等級債更低，違約風險也比較高的意思。有經驗的雪友都知道債券有分等級，是跟信用評等有關，也就是債券發行人的財務狀況。

我們可以用個人申請房貸舉例

平平都要辦房貸，但是在前500大企業工作的人、一般上班族，還有自由業，拿到的房貸利率就是不一樣，是因為銀行對於「還款能力」的評估。公司債的利率也是這樣，信用評級比較低的企業就會發票息率高的債券，來吸引資金。美國公債是政府債券，信用評等高、違約率低，因此利息也比較低。

明白這個道理，就可以知道00959B透過追蹤指數篩選，從投資級公司債中找到6%以上票面利率，如此吸引人的原因了。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲財經雪倫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00959B大華投等美債15Y+ 債券ETF

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