00878超車0056成高股息之王！存股達人5原因大推：不斷進化的便宜標的

2023年2月，國泰永續高股息（00878）擊敗元大高股息（0056）成為最多人投資國民ETF；2024年3月，00878超車0056成為最多人定期定額的No.1；2024年8月，00878擊敗0056登上高股息ETF規模第一名。那麼，00878憑什麼稱霸高股息ETF？

以下為影音內容：

00878強在哪？可以分為5點討論。

1、4度進化

00878是台灣第一檔「ESG+高股息」的ETF，同時也是第一檔季配息行ETF，成立之初就在一眾半年配、年配的高股息，以1年發4次現金股利大走紅。

2021年又納入「收益平準金」機制，成功建立配息穩定性；2023年新增「殖利率穩健性」標準，排除景氣循環股、降低波動；2024年多出「開發金條款」，同時讓「殖利率穩定性」篩選更嚴格，剔除0配息產出的股票。

近期也調低了管理費，讓存股族長期持有更便宜。

2、配息穩健

雖然對存股族而言，配息金額和殖利率越高越好，但好的高股息標的，肯定要能在多空環境中展現穩定性，落差太大不受市場青睞，以近10次配息紀率來看，00878大體呈現上升趨勢，績效足夠穩定。

3、會漲也抗跌

存股族大多抱持著「不追求漲贏，但要跟上股市漲幅，下跌時希望能少跌一點」的心態，以00878、0056、00919、大盤指數來對比，00878雖然報酬率不是最高，但卻符合低波動、穩定的特質。

4、費用率相對便宜

高股息因為選股機制，內扣普遍比市值型稍高，但00878一年僅調整2次成分股，上限最多5檔，加上選股持不大，過去平均換股2、3檔，低周轉率成為鮮明特色也壓低開銷；此外，今年7月保管費從0.035%降低至0.03%，對長期投資更是一件好事。

5、產業相對多元

雖然成分股僅30檔，但產業選股多樣，從「MSCI台灣指數」中挑選30檔，其中收錄涵蓋上市上櫃的大型、中型股，8月底最新公布的成分股數量是87檔，母體雖然不算大，但囊括各個產業，以這4年持股狀況分析，電、傳、金都不偏廢，特別是金融股比例不低，也算是在高股息ETF中的一個特色。

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