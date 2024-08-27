快訊

喝到爆漿蟑螂！鶴茶樓宣布「晴光店」暫停營業 8/25消費者全額退款

快訊／頭城搶孤破局！退賽7隊遭除名 將尋找替補參賽隊伍

花蓮飯店雙人房「入住兩晚僅花18元」 照片曝光網驚：跪著看完

00878超車0056成高股息之王！存股達人5原因大推：不斷進化的便宜標的

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
00878超車0056成為規模最大高股息ETF。台股示意圖／中央社
00878超車0056成為規模最大高股息ETF。台股示意圖／中央社

2023年2月，國泰永續高股息（00878）擊敗元大高股息（0056）成為最多人投資國民ETF；2024年3月，00878超車0056成為最多人定期定額的No.1；2024年8月，00878擊敗0056登上高股息ETF規模第一名。那麼，00878憑什麼稱霸高股息ETF？

以下為影音內容：

00878強在哪？可以分為5點討論。

1、4度進化

00878是台灣第一檔「ESG+高股息」的ETF，同時也是第一檔季配息行ETF，成立之初就在一眾半年配、年配的高股息，以1年發4次現金股利大走紅。

2021年又納入「收益平準金」機制，成功建立配息穩定性；2023年新增「殖利率穩健性」標準，排除景氣循環股、降低波動；2024年多出「開發金條款」，同時讓「殖利率穩定性」篩選更嚴格，剔除0配息產出的股票。

近期也調低了管理費，讓存股族長期持有更便宜。

2、配息穩健

雖然對存股族而言，配息金額和殖利率越高越好，但好的高股息標的，肯定要能在多空環境中展現穩定性，落差太大不受市場青睞，以近10次配息紀率來看，00878大體呈現上升趨勢，績效足夠穩定。

3、會漲也抗跌

存股族大多抱持著「不追求漲贏，但要跟上股市漲幅，下跌時希望能少跌一點」的心態，以00878、0056、00919、大盤指數來對比，00878雖然報酬率不是最高，但卻符合低波動、穩定的特質。

4、費用率相對便宜

高股息因為選股機制，內扣普遍比市值型稍高，但00878一年僅調整2次成分股，上限最多5檔，加上選股持不大，過去平均換股2、3檔，低周轉率成為鮮明特色也壓低開銷；此外，今年7月保管費從0.035%降低至0.03%，對長期投資更是一件好事。

5、產業相對多元

雖然成分股僅30檔，但產業選股多樣，從「MSCI台灣指數」中挑選30檔，其中收錄涵蓋上市上櫃的大型、中型股，8月底最新公布的成分股數量是87檔，母體雖然不算大，但囊括各個產業，以這4年持股狀況分析，電、傳、金都不偏廢，特別是金融股比例不低，也算是在高股息ETF中的一個特色。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲懶錢包 Lazy Wallet授權，未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 大盤 高股息

延伸閱讀

00878、00830成分有《黑神話：悟空》概念股！沾到遊戲順風車

有新光金、台新金或中信金持股怎麼應對？ 專家：跟誰成局對整體金融環境良性看待

正2抱久報酬穩勝0050？達人試算遇08年金融海嘯：0050回本3年、正2花8年

00960首檔航運股ETF大船出航 達人1原因推薦：避開台美股大盤震盪

相關新聞

00878超車0056成高股息之王！存股達人5原因大推：不斷進化的便宜標的

2023年2月，國泰永續高股息（00878）擊敗元大高股息（0056）成為最多人投資國民ETF；2024年3月，00878超車0056成為最多人定期定額的No.1；2024年8月，00878擊敗0056登上高股息ETF規模第一名。那麼，00878憑什麼稱霸高股息ETF？

正2抱久報酬穩勝0050？達人試算遇08年金融海嘯：0050回本3年、正2花8年

想要投資台灣整體股票市場的投資人，一般會選擇0050作為投資標的。 而有些投資人為了想要獲得比0050更好的報酬，所以會選擇0050正2作為投資標的，但如果不了解0050正2的特性，可能會讓自己的資產組合承受過高的風險，而被迫離開市場。接下來我會比較投資0050正2和0050的報酬分別會是如何，還會分享投資0050正2的投資人可能會面對的狀況。

AI、降息為全球流量密碼 這兩檔ETF掌握股債趨勢

股市經過上半年頻創新高的驚人大漲後，近期進入高檔震盪，但「AI、降息」持續是全球市場兩大焦點，投資人可以選擇高AI含金量...

恐有第二隻腳但大盤破底機率低！ 專家「心中三本柱」：00713、00915、00944

台股回測第2隻腳的機會高不高？

00960首檔航運股ETF大船出航 達人1原因推薦：避開台美股大盤震盪

2024年還在瘋航運股？航運股不只有長榮、萬海、陽明！

股票型ETF 強勢吸金

過去一周，整體股票型ETF獲271.8億美元資金淨流入，較前一周大增53%，其中，美國獲得154.2億元最多，亞洲、中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。