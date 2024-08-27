AI、降息成為全球流量密碼 靠這兩檔ETF掌握股債趨勢

股市經過上半年頻創新高的驚人大漲後，近期進入高檔震盪，但「AI、降息」持續是全球市場兩大焦點，ETF理財達人表示，投資人可以選擇高AI含金量的ETF如統一FANG+，搭配高信用評等的長天期美債ETF，透過股債配置趨吉避凶。

輝達（NVIDIA）晶片交貨遞延疑慮與靜待財報法說來臨影響，科技股進入整理態勢，但相關出貨只是延宕並非訂單取消。同時，蘋果AI手機、AI機器人題材可期，整體來說，生成式AI遍地開花，各科技巨擘的AI發展持續從雲端走向終端，AI中長期偏多格局不變。投資人不妨趁著震盪之際逢低擇優布局，若擔心波動，可採取定期定額方法克服恐懼。

貨幣政策重返寬鬆，債券ETF也是啟動降息循環後不可或缺的投資標的。市場預期聯準會今年降息幅度將提升，據FedWatch最新數據顯示，有近七成機率9月降息一碼、超過五成預估11月再降一碼、超過四成12月進一步降兩碼，也就是年底前降息幅度上看四碼。

但是，在聯準會降息期間，並不意味債券一定都會漲，投資等級債存在受到發債企業信用風險影響的風險，若不能確定未來的景氣是否步入衰退，建議投資0違約率的美國公債，兼具「進可攻、退可守、降波動」優勢。而美國公債中，長天期公債又因存續期間較長，對利率敏感度更勝短天期公債，為債券投資人搶賺降息財的首選。

目前台灣掛牌的20年以上長天期美國公債ETF共有9檔，對於小資族來說，統一美債20年ETF（00931B）每張不到1.6萬元就能入手，是同類型商品中投資門檻最低的ETF，方便投資人進行資產配置及調整。親民特性也讓這檔ETF人氣匯聚，據集保結算所統計，00931B掛牌僅一年，受益人數就為長天期美國公債ETF第三大，達6.82萬人(2024/8/16)。