快訊

夏末初秋養生吃芋頭！芋頭易過敏？削芋頭注意2件事避免「咬手」

超馬好手林義傑扮「著作權蟑螂」向網友索和解金 一審遭判刑10月

MLB／拒當「薪水小偷」自願少領400萬美元 達比修有說明原因

AI、降息為全球流量密碼 這兩檔ETF掌握股債趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一 FANG+(00757)定期定額報酬率。(資料來源：晨星)
統一 FANG+(00757)定期定額報酬率。(資料來源：晨星)

股市經過上半年頻創新高的驚人大漲後，近期進入高檔震盪，但「AI、降息」持續是全球市場兩大焦點，投資人可以選擇高AI含金量的ETF如統一FANG+（00757），搭配高信用評等的長天期美債ETF，透過股債配置趨吉避凶。

輝達（NVIDIA）晶片交貨遞延疑慮與靜待財報法說來臨影響，科技股進入整理態勢，但相關出貨只是延宕並非訂單取消。同時，蘋果AI手機、AI機器人題材可期，整體來說，生成式AI遍地開花，各科技巨擘的AI發展持續從雲端走向終端，AI中長期偏多格局不變。投資人不妨趁著震盪之際逢低擇優布局，若擔心波動，可採取定期定額方法克服恐懼。

以高AI含金量「統一FANG+ ETF」為例，各期間定期定額報酬率皆名列前茅，二年、三年、五年更是同類型之冠，適合長線投資。

貨幣政策重返寬鬆，債券ETF也是啟動降息循環後不可或缺的投資標的。市場預期聯準會今年降息幅度將提升，據FedWatch最新數據顯示，有近七成機率9月降息一碼、超過五成預估11月再降一碼、超過四成12月進一步降兩碼，也就是年底前降息幅度上看四碼。

但是，在聯準會降息期間，並不意味債券一定都會漲，投資等級債存在受到發債企業信用風險影響的風險，若不能確定未來的景氣是否步入衰退，建議投資0違約率的美國公債，兼具「進可攻、退可守、降波動」優勢。而美國公債中，長天期公債又因存續期間較長，對利率敏感度更勝短天期公債，為債券投資人搶賺降息財的首選。

目前台灣掛牌的20年以上長天期美國公債ETF共有九檔，對於小資族來說，統一美債20年ETF（00931B）每張不到一萬六千元就能入手，是同類型商品中投資門檻最低的ETF，方便投資人進行資產配置及調整。親民特性也讓這檔ETF人氣匯聚，據集保結算所統計至今年8月16日，00931B掛牌僅一年，受益人數就為長天期美國公債ETF第三大，達到6.82萬人。

ETF 美國公債

延伸閱讀

華碩、技嘉 押中長天期

鴻海、大立光 選長天期

瑞昱、智原 聚焦長天期

美公債優於投資等級 00931B近三月最會漲

相關新聞

正2抱久報酬穩勝0050？達人試算遇08年金融海嘯：0050回本3年、正2花8年

想要投資台灣整體股票市場的投資人，一般會選擇0050作為投資標的。 而有些投資人為了想要獲得比0050更好的報酬，所以會選擇0050正2作為投資標的，但如果不了解0050正2的特性，可能會讓自己的資產組合承受過高的風險，而被迫離開市場。接下來我會比較投資0050正2和0050的報酬分別會是如何，還會分享投資0050正2的投資人可能會面對的狀況。

00960首檔航運股ETF大船出航 達人1原因推薦：避開台美股大盤震盪

2024年還在瘋航運股？航運股不只有長榮、萬海、陽明！

AI、降息為全球流量密碼 這兩檔ETF掌握股債趨勢

股市經過上半年頻創新高的驚人大漲後，近期進入高檔震盪，但「AI、降息」持續是全球市場兩大焦點，投資人可以選擇高AI含金量...

股票型ETF 強勢吸金

過去一周，整體股票型ETF獲271.8億美元資金淨流入，較前一周大增53%，其中，美國獲得154.2億元最多，亞洲、中國...

高息ETF抗跌 人氣匯聚

台股今年在7月11日寫下24,416波段高點後，在8月6日盤中觸抵波段低點19,662後再開啟一波反彈，台股急跌急漲的這...

降息前理財送分題？兆豐投信：00957B追蹤指數價佳 低點進場正夯

伴隨市場預期今年9月中將迎接FOMC利率會議，可望迎來降息機會，如偏好兼顧息收與資本利得空間的市場資金，更加靠攏債券市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。