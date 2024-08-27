正2抱久報酬穩勝0050？達人試算遇08年金融海嘯：0050回本3年、正2花8年

大家好，我是小畢，想要投資台灣整體股票市場的投資人，一般會選擇0050作為投資標的。

而有些投資人為了想要獲得比0050更好的報酬，所以會選擇0050正2作為投資標的，但如果不了解0050正2的特性，可能會讓自己的資產組合承受過高的風險，而被迫離開市場。接下來我會比較投資0050正2和0050的報酬分別會是如何，還會分享投資0050正2的投資人可能會面對的狀況。

這裡我以元大發行的0050正2為主，全名是元大台灣50單日正向2倍基金，台股代號是00631L，由元大投信於2014年10月23日發行，其目標為台灣50指數的單日兩倍報酬，換句話說0050的當日報酬為正1%時，0050正2的目標就是正2%，同樣地0050的當日報酬為負1%時，0050正2的目標就是-2。

一般投資人常有的誤解就是認為0050正2的年報酬，或是總報酬就是0050的兩倍，實際上如同前面介紹的，0050正2目標是0050單日報酬的2倍，所以經過一段時間後報酬可能大於2倍也可能小於2倍，另外由於0050正2需要達到0050單日2倍報酬，所以是利用持有台股期貨增加槓桿的方式來達到目的。

接下來我們來看為什麼説0050正2經過一段時間後的報酬可能大於或小於0050的兩倍報酬？

首先假設0050是連續上漲的狀況，例如0050第一天上漲10%，第二天上漲10%，那麼原本投資的100元會變成121元，報酬率為21%，而0050正2則第一天是上漲20%，第二天上漲20%，100元會變成144元，報酬率是44%，可以看到報酬大於0050的2倍。

相反地假設0050第一天下跌10%，第二天下跌10%，那麼原本投資的100元會變成81元，報酬率為-19%，至於0050正2第一天是下跌20%，第二天下跌20%，100元會變成64元，報酬率是-36%，可以看到跌幅較0050的兩倍來得小。

最後則是0050第一天上漲10%，第二天下跌10%，100元會變成99元，報酬是-1%，而0050正二則是第一天上漲20%，第二天下跌20%，100元會變成96元，報酬是-4%，跌幅超過0050的兩倍，這就是因為反覆漲跌會造成所謂的耗損。

由於0050正2在2014年才上市，所以我比較了0050和0050正2從2015年到2023年的報酬表現，可以看到除了2018年和2022年外，0050正2的報酬都是優於0050，0050正2的平均年報酬率是32%，0050則是13%。

接著我比較了這兩者分別持有三年後的報酬表現，可以看到0050正2在每個3年滾動期間的報酬都優於0050，這代表從過去歷史來看，只有持有0050正2的時間夠長，都可以獲得比0050更好的報酬。

但這樣的結果並非沒有代價，代價就是0050正2的年報酬標準差是39.8%，而0050則是19.6%，這再次證明為了要獲得較高的報酬，就必須承擔較高的風險。

以2022年來說，0050下跌了22%，至於0050正2則是下跌了36%，也就是當資產全部是0050正2時，資產在這一年會損失將近40%，那如果今天遇到2008金融海嘯時結果又是如何呢？

由於0050正2那時還沒上市，所以我利用0050的日報酬來模擬0050正2的報酬，假設0050正2可以完美複製0050的兩倍日報酬，結果顯示0050在2008年時下跌了45%，而模擬0050正2則是下跌了73%，這代表今天如果本金是100萬，到了2008年底資產只剩下27萬。

如果你剛好運氣不好在2008年初開始投資的話會發生什麼事呢？我計算了投資人在2008年初分別投資100萬的0050和0050正2，資產價值隨著時間的變化，結果顯示投資0050的投資人，3年後資產才會回到原點，至於投資0050正2的投資人，要8年多後才會回到原點。

這時有的投資人可能會考慮搭配50%現金和50%0050正2來降低風險，那麼在承擔相同風險下，0050正2是否可以獲得比0050還好的報酬呢？

我假設投資人從2015年到2023年分別投資0050和0050正2，且搭配不同比例的現金作為資產配置，結果可以看到在年報酬標準差20%時，持有50%0050正2和50%現金的投資組合，比全部是0050的投資組合有較高的年化報酬率。

但注意就算是這樣的投資組合，風險接近全部持有0050的投資組合，另外這是假設投資組合保持0050正2和現金各一半的情況，這代表當0050正2遇到2008年金融海嘯下跌73%時，你還必須有強健的心態進行再平衡，也就是將現金部位拿去購買0050正2。

從過去歷史來看，長時間投資0050正2可以獲得比0050更好的報酬，但前提是必須忍受股市大跌時資產大幅縮水，甚至好幾年資產都不會回到原點的狀況。

最後就是就算心裡做好了準備，在面對市場大跌時的恐慌氛圍下，感性往往會戰勝理性，所以一般投資人在沒有充分的理解和準備下，投資原型ETF也就是非槓桿ETF會是比較適合的方式。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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