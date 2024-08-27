恐有第二隻腳但大盤破底機率低！ 專家「心中三本柱」：00713、00915、00944

台股回測第2隻腳的機會高不高？

「打第2隻腳」是什麼？

這個說法是投資市場長久以來的術語，概念上如圖就是W底的概念，意象上也不太理解，就是一隻腳站不穩，兩隻當然會比較穩，三隻腳的話那底部又更扎實，通常不會有第四隻腳，因為就是要破底了。

最近很常聽到這個說法，對比現在的大盤也很像，大盤在八月份歷經一根下跌（形成第一隻腳），所謂第二隻腳就是可能會有回測的行情出現。

成交量跟左邊的圖一樣，都是量縮，後面才慢慢量上來。所以可能回頭打第二隻腳，若這件事情發生，其實對多頭是有利的；也有可能是被打斷腳，持續破底。

那接下來到底有沒有可能打第二隻腳？假設有高機率會發生，那會分享心目中最佳的抗跌三本柱，如果真的下殺，有好好把握機會進場的話，往後績效應該都會不錯。

未來有哪些「總經炸彈」？

即便到了現在這個時間點，也很難預設經濟會不會軟著陸，完全無法排除可能硬著陸的情況。

現在都很期望9月份會出現第一次的降息，但很重要就是降息的背景有沒有處在衰退的情況這很重要，降息之後如果發生衰退，那指數是很有可能往下跌的，順利軟著陸，就還有繼續往上創新高的潛能。

也是為什麼即便大家都知道市場要降息了，股市還是每天漲漲跌跌，並沒有感受到太大樂觀的原因。因為降息與否已經不是重點，而是景氣到底會不會衰退。

也就是要特別注意9中到10月初這段期間的震盪可能會加劇。

歷年選舉年9月行情

歷年美國大選年，8-9月份兩個月通常表現都不太好，尤其9月份，通常指數都是微幅下跌的；再來波動度也是蠻高。

其實也合理，接下來後面有美國大選，這麼大的不確定因擺在眼前，現任的兩組候選人再賭盤的勝率其實不相上下。

9月份市場觀望的情緒可能會更重，那句話說，就不用去想9月份會有什麼大行情。

關鍵事件

8月28號的NVIDIA財報，這件事情重要是因為之前市場的下跌，就是AI再變現的道路上，有些雜音，所以NVIDIA作為全球AI的領頭羊，這份財報是好是壞會決定接下來第四季，美國科技股的投資氛圍。

9月6日分農跟就業數據，其實台股會不會打第二隻腳就看這個數據，到底是好還是壞，開出來又跟上個月一模一樣的話，那真的就有可能再來一次比較有感的修正。甚至會有打斷腳的行情。

以上是沙盤推演的劇本，會不會發生不知道，畢竟我們不是未來人，只能做些比較合理的預期。

黃金分割率看台股

台股現階段的基本面依然強勁，台灣半導體的營收相關類股都還不錯，再來也沒有去庫存的問題，庫存跟2022年相比在非常低的水準。

若是大盤用黃金分割率來看，這波也趨於滿足的位置，黃色區塊就是空頭反彈的滿足點。

只要過去反彈有到此位置，通常是屬於比較強勢的反彈，後面要繼續往上攻高的機率是蠻大的。

不過還是不要預設立場，真的會發生第案二隻腳就做好準備。

抗跌績優生

其實高股息ETF就是一個非常抗跌屬性的商品。

如圖，7/11至8/5統計本輪空頭幾個相關ETF的表現：

期間大盤修正超過4500點，六檔高息ETF就是本輪最強。

我心目中的抗跌3本柱

00713：最小化指數年化波動 00915：低波動為核心選股要件 00944：高股息／動能互相制衡

00713跟00915不用多說，看數據就知道00713過去五年的時間，00713就贏過大盤3次。所以它的強勢是無庸置疑。

再來是00915這檔高息ETF，雖然只有掛牌2年，可是2023年的績效是第一名，今年的績效居然也是第一名，這讓我很訝異，去年績效第一可能可說是運氣好，但今年又是第一名，那就真的是有點意思了。

尤其今年是台積電的主升段行情，所以大盤表現相對強勢，通常高股息ETF是沒有台積電的，00915沒有台積電竟然還能跟上大盤的表現，這檔00915確實是有點東西。

至於00944太年輕了，才剛滿三個月，也沒有太多數據能夠分享，但可以確定的是，它是現階段百股最百搭的高股息ETF。

這檔高股息ETF主要成分股都分布在市值150-300名之間，這個區段目前台股沒有一檔高股息像它比重這麼高的，拿來配00915或是00878甚至00713都沒有問題，拿來配市值型ETF也不會有問題，因為市值型大部分買的也都是市值前50大的。

這些ETF都是抗跌的中佼佼者，所以一般來說只要能跌到2.5％，都是一個非常可以掌握的時間點，00713前一波大盤修正20％，它最深也只有到10％的位置。

00915也是一樣，最深也沒有碰到12.5％，所以之後下來，5％-7.5％跌幅的位置，都是可以掌握進場的位置。尤其這檔ETF太強勢，根本沒有人可以買得下手，如果有機會修正下跌，就是一個非常好的良機。

00944剛發行不久時間，不要看它一上來就破發，其實抗跌的表現上也屬優秀，這波最深跌幅也只有短暫碰到12.5％，一瞬間又上去了。

總結

大盤是有機會打第二隻腳，但要破底的機會個人認為是不大，若有修正就是大家可以留意進場的時間點。

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