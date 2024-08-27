00960首檔航運股ETF大船出航 達人1原因推薦：避開台美股大盤震盪

2024年還在瘋航運股？航運股不只有長榮、萬海、陽明！

關於航運股，大家的印象，應該都還停留在疫情期間，航運三雄營收大爆發，但是單壓個股容易受到景氣影響，仔細觀察台灣貨櫃龍頭長榮的營收、年增率，就會發現個股表現起伏真的很大。

但你可能不知道，全球的航運股不只有貨櫃航運，油輪、散裝航運近年也同樣有好表現，加上這三個產業還有互補特性，也因此2022年雖然貨櫃航運回檔修正，但油輪、散裝航運同期間卻繳出亮眼成績。

全球航運能避免單押個股起伏太大的擔憂，受惠整體海運市場的結構性需求增長，2024年以來，全球航運龍頭息收指數累積報酬23.14%，仔細觀察，全球航運需求成長高於GDP增加速度，市場預期全球海運市場規模將持續成長，全球不只台灣有航運股，當長榮正在修正，來自其他國家的全球航運股可能正在上漲。

一次買進一籃子全球龍頭航運股！00960野村全球航運龍頭！

2024年08月30日~2024年09月04日，00960野村全球航運龍頭開始募集，如何挑選成分股？全球30個國家屬於FactSet RBICS Level 6航運相關產業，必須在過去4年中至少支付過1次現金股息，市值排序挑選前30~40名的成分股，每年2月、8月定期審核，採用市值加權，單一個股權重上限8%。

00960追蹤指數的前十大成分股除了有熟悉的長榮、馬士基，也包含了日本ONE聯盟的日本郵船、川崎汽船（K-Line），以及美國油輪龍頭之一的前線油輪（Frontline）。假設每月月底投入1萬元，觀察不同指數的長期結果，可以發現，持有越久正報酬機率越高！

2024年台股、美股表現亮眼，全球航運龍頭息收指數與台灣加權股價指數、S&P 500指數，相關係數只有5成，擔心台股、美股高點震盪大，想要增加資產組合的多樣性，除了最基本的股債配置，近期市場上也有出現日股、全球航運股等各式各樣的ETF，大家可以挑選適合自己的組合互相搭配。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲知美Jimmy授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。