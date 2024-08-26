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高息ETF抗跌 人氣匯聚

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
受益人數周周增的十檔高息ETF
受益人數周周增的十檔高息ETF

台股今年在7月11日寫下24,416波段高點後，在8月6日盤中觸抵波段低點19,662後再開啟一波反彈，台股急跌急漲的這六周，盤面上22檔高股息ETF中，有十檔的受益人數呈現周周增加，顯見市場修正時，高股息ETF擁有吸聚人氣的效果。

對應十檔受益人數周周增的ETF在這段期間的股價含息報酬，最抗跌也是今年以來績效最佳的兩檔，分別是凱基優選高股息30（00915）與元大台灣高息低波，投資人愈跌愈買的情況下，形同提供高股息ETF下檔支撐的力量，進一步吸引風險趨避投資人的青睞。

法人觀察，當市場震盪修正的時候，凱基優選高股息30往往能展現抗跌力道，當盤勢反轉向上時也能展現突出的跟漲能力，法人表示，這應該跟凱基優選高股息30特別採用下行風險指標剔除弱勢股有關，使一籃子持股的下檔風險獲得控制；而採用獲利、股息、波動等多因子指標選股，也使得成分股的股價加股息總報酬表現優異。

凱基優選高股息30基金經理人施政廷表示，展望台股後市，施政廷指出，第3季向來為台股表現淡季，加上美國總統大選變數尚未塵埃落定，預期第3季台股震盪機率仍高，建議投資人保持紀律定期定額分批布局，分散風險的同時，還能提前卡位後續台股的成長動能。

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