快訊

全台上看38度高溫 吳德榮：珊珊颱風眼清晰 登陸日本2、3次機率

嘉義民雄大士爺火化升天 煙火意外膛炸、低空爆炸

道瓊創歷史新高 科技股拖累…史指那指走低

股票型ETF 強勢吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

過去一周，整體股票型ETF獲271.8億美元資金淨流入，較前一周大增53%，其中，美國獲得154.2億元最多，亞洲、中國、歐洲、日本則分別獲65.5億、48.7億、8.0億、2.2億美元資金流入，但拉美、東歐出現1.4億、0.1億美元資金淨流出。

聯準會主席鮑爾在全球央行年會上表示，對通膨回到2%目標愈來愈有信心，降息時機已經到來，激勵股債齊揚。投信法人表示，股市多頭格局可望延續，可靈活配置美國平衡型基金，或採多元產業組合以抗波動。

主要股票型ETF資金流向
主要股票型ETF資金流向

富蘭克林證券投顧表示，目前正處美國經濟放緩但仍保有韌性、聯準會將轉為降息的關鍵時刻，短線有望呈現股債齊揚格局，建議以靈活調整配置的美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金為核心，搭配美國非投資等級債券型基金，卡位降息前的收益和未來資本利得空間。

此外，富蘭克林證券投顧分析，聯準會9月將啟動降息，正式加入全球央行寬鬆貨幣政策行列（日本除外），預期美元指數走勢偏弱，締造非美元貨幣的升值機會，投資人可透過全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金參與。

在股市方面，市場需透過更多數據確認美國景氣降溫速度和幅度，加上中東情勢、11月美國選舉前變數仍多，消息面仍將牽動股市波動，建議採取分批加碼或大額定期定額策略，首選創新商機（AI科技和生技）、淨零轉型（公用事業和氣候變遷）、亞洲改革（印度和日本），積極者可搭配黃金產業型基金操作。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，先前引發市場恐慌賣壓的套利交易已平倉，無須過度擔憂，股市表現也回穩。美國景氣動能雖降溫，但並沒有陷入衰退，消費仍維持強勁，也緩解市場對於景氣前景的緊張情緒，而通膨的進一步放緩，更提供聯準會降息空間，9月開降息循環應無懸念，股市多頭格局有望延續，惟短期隨美國總統大選選戰開打，選前震盪難免，穩健型投資者不妨採多元產業配置，以平衡投資組合波動，包括AI概念股、減肥藥族群、基建題材、降息受惠族群等可持續留意。

延伸閱讀

他爭取登記性別長達7年 拿美國護照申請「男變女」法院判准了

銷量一年暴增近六成！PHEV插電式油電車成美國車廠和消費者新歡

美國開車都不貼隔熱紙！他讚可與來車溝通「行人安全許多」

降息循環開啟時往往會看到股市進入熊市？狄驤：並非絕對因果關係

相關新聞

股票型ETF 強勢吸金

過去一周，整體股票型ETF獲271.8億美元資金淨流入，較前一周大增53%，其中，美國獲得154.2億元最多，亞洲、中國...

高息ETF抗跌 人氣匯聚

台股今年在7月11日寫下24,416波段高點後，在8月6日盤中觸抵波段低點19,662後再開啟一波反彈，台股急跌急漲的這...

降息前理財送分題？兆豐投信：00957B追蹤指數價佳 低點進場正夯

伴隨市場預期今年9月中將迎接FOMC利率會議，可望迎來降息機會，如偏好兼顧息收與資本利得空間的市場資金，更加靠攏債券市場...

00878、00830成分有《黑神話：悟空》概念股！沾到遊戲順風車

00878主要持股中即有技嘉（2.57%）和微星（3.53%），再次成功卡位這波商機，證明00878不只有長期穩定配息的能力，還能跟上趨勢爆發熱潮創造資本利得。00878持股包括金融、電子、半導體及通信網路類股等...

趁八月下跌投資近60萬…市值型006208、00922！ 莎莉：自身發明721存錢法則

八月累積之今我花了將近六十萬；想也沒想過八月還沒過完已投資這麼多，8/1至今已累積投資$594,783。

ETF雖很紅但只是達成投資方法的工具！ 專家：資產配置+指數化投資

雖然現在ETF很紅，但它只是達成投資方法的工具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。