股票型ETF 強勢吸金

過去一周，整體股票型ETF獲271.8億美元資金淨流入，較前一周大增53%，其中，美國獲得154.2億元最多，亞洲、中國、歐洲、日本則分別獲65.5億、48.7億、8.0億、2.2億美元資金流入，但拉美、東歐出現1.4億、0.1億美元資金淨流出。

聯準會主席鮑爾在全球央行年會上表示，對通膨回到2%目標愈來愈有信心，降息時機已經到來，激勵股債齊揚。投信法人表示，股市多頭格局可望延續，可靈活配置美國平衡型基金，或採多元產業組合以抗波動。

主要股票型ETF資金流向

富蘭克林證券投顧表示，目前正處美國經濟放緩但仍保有韌性、聯準會將轉為降息的關鍵時刻，短線有望呈現股債齊揚格局，建議以靈活調整配置的美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金為核心，搭配美國非投資等級債券型基金，卡位降息前的收益和未來資本利得空間。

此外，富蘭克林證券投顧分析，聯準會9月將啟動降息，正式加入全球央行寬鬆貨幣政策行列（日本除外），預期美元指數走勢偏弱，締造非美元貨幣的升值機會，投資人可透過全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金參與。

在股市方面，市場需透過更多數據確認美國景氣降溫速度和幅度，加上中東情勢、11月美國選舉前變數仍多，消息面仍將牽動股市波動，建議採取分批加碼或大額定期定額策略，首選創新商機（AI科技和生技）、淨零轉型（公用事業和氣候變遷）、亞洲改革（印度和日本），積極者可搭配黃金產業型基金操作。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，先前引發市場恐慌賣壓的套利交易已平倉，無須過度擔憂，股市表現也回穩。美國景氣動能雖降溫，但並沒有陷入衰退，消費仍維持強勁，也緩解市場對於景氣前景的緊張情緒，而通膨的進一步放緩，更提供聯準會降息空間，9月開降息循環應無懸念，股市多頭格局有望延續，惟短期隨美國總統大選選戰開打，選前震盪難免，穩健型投資者不妨採多元產業配置，以平衡投資組合波動，包括AI概念股、減肥藥族群、基建題材、降息受惠族群等可持續留意。