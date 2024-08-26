長天期美債ETF買氣旺 00795B第四次追募獲准

美國將啟動降息循環，債券ETF市況火熱。根據CMoney統計，近一周市面上92檔債券ETF受益人數總共增加近6萬人，扣除新掛牌的債券ETF商品，受益人數成長幅度較大的都集中在長天期美債與投資等級債券ETF。其中，申請第四次追加募集並於今日獲准的中信美國公債20年（00795B），上周受益人數增加近3,000人；8月以來受益人數增加逾7,000人，增幅13.2%，為規模前五大長天期美債ETF之冠。

中國信託投信指出，美國聯準會主席鮑爾上周（23日）五出席全球央行年會時，樂觀表示「調整政策的時機已到」，且觀察就業市場已顯著降溫，顯示聯準會抑制通膨已具成效，避免經濟陷入衰退，可望採取預防性降息。鮑爾鴿派言論一出，市場隨即反映，上周五包含那斯達克、標普500指數都有1%以上漲幅，回到歷史高點附近。然而美國經濟數據已出現轉折，除就業數據外，製造業數據也走疲，雖然AI應用發展仍激勵科技股，但在經濟成長趨緩下，美股要大幅上漲也不容易，考量基期因素下，投資債市成為令人安心的選擇。

根據CMoney統計，上周債券ETF受益人數總共增加約5.8萬人，扣除上周掛牌，受益人增加前3名都是長天期美債ETF。且從8月以來，規模前五大長天期美債ETF中，00795B受益人數的增幅亦居冠。

法人分析，00795B過去20季共配息6.066元，平均每季配息0.303元，為季配機制的債券ETF中近20季配息金額最高；且隨著規模成長，經保費0.1%為費率最低的債券ETF。在息收及成本低的2大優勢下，00795B漸成為投資人青睞的長天期美債ETF的選項，規模及受益人數均逐步成長。

隨著高利率環境邁入尾聲，中國信託投信建議，投資人可將資金配置在信評較高、違約率較低的投資等級債券ETF。接下來面臨美國總統選舉的不確定性，投資等級債券ETF可作為降波動的資產配置一環；此外亦可搭配長天期美國公債ETF，未來聯準會啟動降息循環後，後續資本利得的成長空間也較大。