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降息前理財送分題？兆豐投信：00957B追蹤指數價佳 低點進場正夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信提醒，投資人選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率的差異外，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。示意圖／ingimage
兆豐投信提醒，投資人選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率的差異外，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。示意圖／ingimage

伴隨市場預期今年9月中將迎接FOMC利率會議，可望迎來降息機會，如偏好兼顧息收與資本利得空間的市場資金，更加靠攏債券市場，特別是鎖定純美國債券為主軸的題材，可望成為降息前夕的理財策略送分選項。

兆豐投信表示，兆豐US優選投等債（00957B）追蹤ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數，不僅聚焦美國S&P 500指數的大型企業，100%專攻美國債券市場，更聚焦長天期債且信評相對穩健的債種，像是一些發行人債券殖利率較佳的產業如：醫療保健、媒體與通訊、金融、能源等，皆為長期發展性較穩健的產業別，更有助00957B追蹤指數平均殖利率達5%以上，利於提升債券息收空間。

兆豐投信指出，觀察近期全球股市進入高檔震盪期，反觀美債十年期殖利率下滑、短線呈現跌幅，促使避險資金簇擁至美國債市，更激勵高評級債券後勢表現強勁，加上歷經近年來通膨升高及快速升息的預期修正後，美國投資級公司債指數的平均價格跌破面額，甚至低於2020年3月新冠疫情最恐慌期低點價的93.32美元(見圖)。

00957B所追蹤指數近期價格為98.35美元更顯誘人，也相對低於近10年平均價格的110.29美元，投資人可趁勢於低檔期間搶先布局純美國債券ETF，為降息前建構更優化的理財組合或投資部位之良機。

兆豐投信表示，00957B的成分債指數鎖定長天期債券，善用降息前進場的各種優勢，提供投資人締造穩健收益的機會，如小資族或上班族更可以利用債券ETF投資，用較划算的價格與契機來搶進美債市場，期能追求資產與息收的長期累積空間。

兆豐投信提醒，投資人選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率的差異外，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。

ICE 20年期以上美國企業優選投資及公司債指數價格(美元)。(資料來源：Bloomberg。資料期間為2011/12/31~2024/08/21。兆豐投信整理，2024/08)
ICE 20年期以上美國企業優選投資及公司債指數價格(美元)。(資料來源：Bloomberg。資料期間為2011/12/31~2024/08/21。兆豐投信整理，2024/08)

債券ETF 美國

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