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00878、00830成分有《黑神話：悟空》概念股！沾到遊戲順風車

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸首款3A大作遊戲「黑神話：悟空」全球熱賣。（路透）
中國大陸首款3A大作遊戲「黑神話：悟空」全球熱賣。（路透）

「一隻猴子救市場！」台灣顯卡大廠尚未等到AI PC應用正式開花結果，但陸製新遊戲大作「黑神話：悟空」熱潮卻已引爆遊戲界，不過想玩這款遊戲，PC還得先配備高階顯卡，法人分析，多檔台灣顯卡供應鏈大廠可望將因此受惠，包括技嘉、微星、華碩、雙鴻等都在點名行列，ETF中的國民ETF00878以及國泰費城半導體（00830），因成分股有顯卡重要供應鏈，人氣隨著遊戲話題同步飆升。

法人分析此波受惠的台股ETF，其中00878主要持股中即有技嘉（2.57%）和微星（3.53%），再次成功卡位這波商機，證明00878不只有長期穩定配息的能力，還能跟上趨勢爆發熱潮創造資本利得。00878持股包括金融、電子、半導體及通信網路類股等，今年以來受惠金融股及AI類股大漲，基金表現亮眼，受益人數穩健上升，最新受益人數已高達140萬人，基金規模位居全市場第二，截至目前是新台幣3,134.53億元。

機構法人指出，00878不僅沾到遊戲順風車，根據已公布的金控獲利數據，14家金控7月獲利高達943.89億元，前7月累計4,318.04億元，00878主要持股有3成的金融股，金融股最近還有併購話題加上獲利暴增，接下來表現可期。

另一檔00830，第一大持股就是全球顯卡晶片大廠輝達NVIDIA，持股權重高達13.68%，在這波全球顯卡熱潮中，都會是最大受惠者，市場無不引頸企盼8/28財報公布後，有望帶動新一波上攻走勢。00830是全台目前唯一一檔科技型ETF，追蹤美國重要科技指數之一的費城半導體指數，布局美國掛牌的大型半導體龍頭企業，2024年初以來的漲幅超過24%，相當吸睛。

專家表示，9月美國大選選後加上即將開始降息，對股債都是大利多，投資人可透過投資簡單、投資成本相對低的ETF積極布局，搭上第四季上漲動能。

00830國泰費城半導體 00878國泰永續高股息 ETF

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