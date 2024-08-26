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趁八月下跌投資近60萬…市值型006208、00922！ 莎莉：自身發明721存錢法則

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

是的，正如標題...八月累積之今我花了將近六十萬；想也沒想過八月還沒過完已投資這麼多，8/1至今已累積投資$594,783。

從賠錢到梳理資產，我開始寫了存股日記，把投資的標的和購買股數寫下來，遇到跌勢的時候就去頗析市場發生什麼事情，我可以怎麼做（紀錄下來時常翻閱）。

莎莉的投資策略相對較保守，我累積了一些資產和薪水變多後，才開始使用信貸和質押小工具幫忙。

趁著八月跌盤買進了不少市值型和高股息ETF，三個小寶貝也持續努力成長中（好欣慰）。

我覺得投資帶給我的不只是資產成長，更多的是格局和思維的提升。

存第一桶金最難，再來就是如何持續讓一切順利成長，強迫自己學習和歷經磨難是最快的突破方式。

721莎莉亂發明存錢法則給你，在投資理財也許派的上用場：

70%持續參與市場
20%保留銀彈等待機會
10%一定要存個緊急備用金

記得存股的路上只要持續前進就是進步，慢慢的也要比昨天更好，最重要的還是存股要有生活也要過，我們一起敲開理財大門為自己創造幸福。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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