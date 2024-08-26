ETF雖很紅但只是達成投資方法的工具！ 專家：資產配置+指數化投資

雖然現在ETF很紅，但它只是達成投資方法的工具，我的投資方法的核心還是 資產配置+指數化投資。

之前想到，可以用一支棒球隊來比喻資產配置，股票是擅長攻擊的選手，債券是擅長防守的選手，這兩者是最基本的資產配置要素，其他類型的資產，例如原物料攻擊不如股票，防禦性又不如債券，就像是特定功能的選手可能會在特定狀況下產生效用，但也不適合配置太多這類資產（選手），會影響資產（球隊）的整體表現。

指數化投資選擇拿平均報酬，避免了「獲得更差報酬」的風險，同時也能讓前述資產配置的目標更能穩定達成。

延續前述的比喻，如果一支新成立的職棒球隊，要從100位數據上看來擅長打擊的選手中挑選4位來擔任1-4棒的位置，雖然努力挑選其中4位，但仍有可能運氣不好，他們加入之後剛好表現相對特別差，造成打線殘破不堪的風險。

但如果有一個選人的方式，可以讓選進來的4位選手都有這100位的平均水準，這樣球隊就更能放心選人，打線也能相對有更穩定的表現，現實中職棒選秀沒有這樣的方法，但在投資時做得到，這就是指數化投資的一個重要優點。

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