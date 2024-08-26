00929最適合無腦單壓的月配息！存股哥：00940、00939、00946還需一段時間

延伸閱讀上一篇無腦月月配，今天分享另一個無腦月月配的選擇，就是直接單壓00929，我一樣會以個人持有的心得分享，並提供一些簡單的數據說明。

00929是目前最好的月月配高股息ETF，這點應該大多數的人沒有任何疑問，00940、00939、00946要趕上它我覺得還需要一段時間，所以直接單壓00929拿月月配我認為也是CP值很高的方式。

可能大部分的人包括我對00929的印象就是全都科技股跟電子股，殖利率、漲幅都跟高但遇到回檔跌幅也相對較深，但我實際試算之後發現好像不完全如此。

就直接拿主流高股息ETF，在台股指數7/11-8/5這段主跌段，在7/11用100萬去買進各高股息並且用股票質押貸款50萬，持有到8/5當天下跌1807點會發生什麼情形？

我算好了以下直接提供結論，主要想表達的是既然在這一個月快速下殺又經歷兩次千點跌點，你主攻929在合理槓桿情況下，跌幅跟維持率都不比其他高股息差的話，那你單壓929可能也是個拿月月配的好選擇。

自7/11-8/5，100萬買進各高股息並全部質押貸50萬。

（押100萬貸50萬維持率200%）

00929跌14%，維持率171%

00878跌13.2%，維持率173%

00713跌8.13%，維持率183%

0056跌17.6%，維持率164%

00919跌14.5%，維持率170%

00915跌9.2%，維持率181%

00918跌13.3%，維持率173%

00940跌13.4%，維持率173%

00939跌10.9%，維持率177%

00946跌15.3%，維持率169%

以上可知其實你全部買00929又拿去質押，在風險控制得宜下股價跟維持率的跌幅大概在中間位置，且00929的殖利率跟漲幅在高股息中排名都是前段班，所以你直接買00929拿月月配可以說是無腦、CP值又高的選擇之一。

另外補充上一篇寫到00878、0056、00919的月月配組合，你要用其他高股息替換當然完全沒問題，這個組合只是我認為適合新手小白入門、好理解、無需做太多功課的選擇之一而已。

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