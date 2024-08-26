台股高息ETF 人氣不墜

據境內基金資訊觀測站統計淨金額金額，復華台灣科技優息（00929）、元大高股息等六檔熱賣台股ETF在7月只見資金大量淨流入，完全沒有遭贖回，顯示投資人力挺高股息ETF。

統計當中顯示，在2024年7月，最熱銷的ETF為復華台灣科技優息單月吸金358.2億元，遙遙領先其他ETF，為今年第二高的流入金額。復華台灣科技優息成立剛滿一年，為國內首檔月配息台股ETF，締造多項熱銷紀錄，現在月配息ETF已成為主流產品。

復華台灣科技優息成立以來，績效及配息都很搶眼，因此規模迅速突破2,000億元，最新規模已來到2,746億元，在高股息ETF中排名第三大，在所有ETF中排名第五大，進逼第四大。

7月熱銷亞軍是元大高股息，單月進帳252.7億元；在連續兩月的淨流出後，7月再度出現淨申購，最新規模來到3,113億元，在所有ETF排名第三大。

中信成長高股息7月吸金242.8億元，為銷售季軍；今年7月宣布首度配息金額，當時年化配息率高達19%，規模及受益人數激增，單周受益人狂增近五成，再度證明國人有多在乎配息。中信成長高股息最新規模來到327.9億元，與7月初宣布配息時的111億元相比，增加逾兩倍。

群益台灣精選高息為7月熱銷第四名，單月淨流入170.9億元，這也是常年「住」在熱銷榜上的ETF，受惠於績效、配息及填息紀錄佳，即使在3月新募ETF大吸金時仍進帳逾550億元，4月起規模站上2,000億元，最近規模為2,429億元，在所有ETF中排名第六大。

富邦台50為7月熱賣第五名，單月吸金逾150億元，這也是吸金六強中唯一的市值型ETF。富邦台50與元大台灣50追蹤同一指數，近年來管理費降更低之後，吸引不少資金進場，最新規模衝到1,314億元，已是台股ETF第七大、所有ETF第13大。

國泰永續高股息7月進帳逾95億元，最新規模來到3,131.8億元，成為台股ETF規模第二大，僅次於元大台灣50的3,959億元，在今年3月起打敗元大高股息，成為定期定額人氣王。