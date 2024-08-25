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聯準會會議將近純美債ETF登場 00957B債現佳機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
美國投資級公司債指數表現，優於全球投資級公司債。 資料來源：Bloomberg 兆豐投信整理 資料期間：2003/1/2~2024/6/11
美國投資級公司債指數表現，優於全球投資級公司債。 資料來源：Bloomberg 兆豐投信整理 資料期間：2003/1/2~2024/6/11

觀察市場風向，受到降息明朗化影響，長天期債券ETF成為近期投資人討論的熱門話題之一。面對市場上百花齊放的產品，財經專家提醒，挑選美債ETF時，要特別留意美國大型企業的占比。這是因為參考歷史升降息數據可以發現，美國投資級公司債指數受惠於停止升息以及降息的程度，較全球投資級公司債指數高，若想追求相對穩健的獲利，應該挑選美國大型企業占比高的產品。於8月21日至8月27日開始募集的兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金（00957B），布局100%純美國企業，並看好貼近美國聯準會近一次利率決策會議時間點募集。

兆豐投信表示，兆豐US優選投等債（00957B）追蹤指數信用評等A1~AAA級債券占比43.61%，BBB1~BBB3級債券占比56.34%，鎖定投資等級信用評等具有兼顧收益及低波動的優勢，可作為資產組合中穩健配置的好選擇。

目前市場上的美債ETF大多以高票息、高報酬為訴求，來吸引投資人的目光。兆豐投信提醒，投資人在追求獲利的同時，不要忘記風險控管的重要性。以00957B為例，美國S&P500大企業比例超過80%，ETF價格相較下穩定度高；持債第一大的產業別為醫療保健27.4%、第二大產業為媒體與通訊13.4%，兩者皆有大量現金流，產業波動度較也較為穩定。

展望2024年第3季及第4季的美債ETF投資策略，兆豐投信指出，特別是穩健型的投資人，可以關注較為接近今年9月Fed開會時點所募集的債券ETF，除了能鎖住較佳的殖利率外，持有債券的價格也相對低。

兆豐投信提醒，投資人選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數之殖利率的差異外，亦可觀察相關市場之政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。

ETF 美國聯準會

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