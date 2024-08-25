00878＋0056＋00919…CP值最高的月配息組合！ 存股哥：自己持有沒發現什麼缺點

新手小白系列，如果你完全是一張白紙甚至連開戶都還沒開，這篇比較適合你，我會試著以我的觀察角度分享這個組合的優缺點，讓你更能快速上手，下禮拜就可以直接開始實戰。

一大堆ETF加上各種選股邏輯跟配息月份，要怎麼選才能組出CP值最高的月月配組合？個人認為是00878+0056+00919，因為這個組合涵蓋的選股邏輯跟標的屬性（波動幅度）最廣。

先快速複習三支標的的選股邏輯

00878：選股邏輯看過去，選過去獲利穩健，高殖利率標的。股性穩健。 00919：選股邏輯看現在，盡可能選當年配息最多、殖利率最高的。股性積極。 0056：選股邏輯看未來，選未來爆發力強，未來一年預估殖利率高的。股性穩健偏積極。

這個組合的好處非常多，主要是廣度極高，你可以一次包下所有配息月份、各種選股邏輯你大概也能拿到手、股性從穩健、中間到積極你也能一次擁有。

而且你的投資組合可以一次鎖在三檔，會比較有目標性得分配你的資金，不會發生標的過於分散，手上五六七八檔結果每個月都不知道自己在買三小的情形。

進階作法也可以拿去開槓桿，看你要做信貸或質押都行，信貸有月月配現金流幫你Cover本利和，質押有00878、0056較為穩健的標的讓你拿去質押，可攻可守、能進能退，設計非常的銀杏。

至於缺點，這個組合我自己持有起來的感覺是沒有什麼缺點，如果你有發現缺點，可以私訊我讓我了解一下，我再來分享。

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