長天期投等債ETF有戲 賺取美降息機會財

美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日發表演說時表示，「調整政策的時機已到」。投信法人認為，現階段投資可以留意長天期的投資等級債ETF，賺取降息的機會財。

綜合國泰、群益、富邦、中國信託、永豐、大華銀、兆豐等多家投信業者看法，在景氣趨緩階段，投資等級債具違約風險較低、收益率佳的優勢；而存續期間長的債券，其價格更容易受到利率波動影響，當開始降息時，能獲得的資本利得機會空間更大，提升總報酬的機會。

債券ETF替投資人打包一籃子債券，會比購買單一公司債風險更為分散、還有高透明度、經理費及保管費低等優勢，加上目前債券ETF免徵證交稅，因其配息收益計入海外利息所得，還具節稅優勢，能大幅降低持有與交易成本。

15檔投資等級債ETF夯

根據CMoney統計，盤面上受益人最多的前15檔投資等級債ETF，投資人數都在4,000人以上，人氣王是成立不到一年的群益ESG投等債20+，擁有31.93萬投資人，而國泰10Y+金融債、和元大投資級公司債，也有超過10萬的投資人，分居第二及第三名。

以ETF平均到期殖利率來看，這15檔投資等級債ETF都在5%以上，又以中信優息投資級債、群益ESG投等債20+、國泰投資級公司債略高；另以近一年實際配息率來觀察，國泰投資級公司債超過6%、5%以上有元大投資級公司債、群益投資級金融債、元大AAA至A公司債。

搶搭降息末班車人氣旺，觀察盤面上債券ETF檔數來到94檔，總資產規模為2.84兆元。就新產品來看，目前還有大華投等美債15Y+成立尚未掛牌、兆豐US優選投等債募集中、永豐ESG銀行債15+檔本周開募、統一及群益投信各有一檔檔送件申請中；且既有的熱門產品持續正在追加募集中，今年將有機會挑戰百檔債券ETF和總資產規模突破3兆元。

近年愈來愈多債券ETF新成立，投信法人分析，新、舊債券ETF主要差在發行價格、配息頻率、及收益平準金規格。但不論新、舊債券ETF，主要還是看「配息表現」、「溢價問題」。