大跌帳面少40萬但配息沒影響！ 存股哥：00919、00713、00929、0056、00878、第一金…領近26萬

目前手上的持股，第三季都已公告配息或已發放股息，再次試算跟我7月初預估的差不多，總值是$259,000，股息構成如下，我的精選限動也都有股息通知書，就不再做其他表格了。

00919：$27990

00713：$15595

00929：$6170、$5880、$5880

0056：$28890

00878：$60500

第一金：$55250、1950股（總值$52845）

經過7-8月大跌，到目前總值減少了約40萬左右，所幸股息配發沒有任何影響，近幾篇貼文也都有提到，我手上的高股息ETF的收益平準金仍相當充足，要說高股息配不出股息，我想是多慮了。

存股就是這樣，不可能一帆風順總會有遇到股災、回檔，阻礙你甚至讓你後退的時候，往前兩步後退一步、往前三步再後退兩步，但慢慢走總有一天可以走到終點。

看著股息從一年從幾萬塊到現在的一年50-60萬，除了堅持到底的毅力之外，自己也做了很多努力跟嘗試去提升財商知識，尤其是接觸槓桿投資之後，讓我的總值跟股息不斷暴增。

當然，這勢必得冒一點風險，畢竟槓桿投資是把雙面刃，但我覺得人生最大的風險就是不肯去冒險，因為不敢冒險才最危險。

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