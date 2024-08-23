怕存ETF？就選00878、0056、00713、0050、006208！ 小師傅：真正經歷空頭的商品

在營業計程車載客時，我最常被問到的問題就是：「啊，你怎麼那麼年輕就在開計程車啦？年輕人應該去找一份更好的工作啊，這樣才會有前途啊。」基本上，每天都會碰到至少一個以上的客人這樣問我。

最近，我遇到了一位自稱股市高手的客人，他對我說：「你這麼年輕就開計程車，這樣真的好嗎？」聽到這話，我心裡頓時不悅，便回應：「計程車只是我的副業。」他接著說：「你這樣全靠勞力賺錢，不太聰明吧？」

我接著回：「我也有在投資存股（ETF）。」接著這位客人很不屑的說：「存股沒有用啦，最後你真的會變存骨啦。你難道沒聽過股市裡有句老話，叫做人多的地方不要去嗎？」

於是我反問他：「那台積電也算嗎？台積電可以買吧？」他回答：「當然可以，但你千萬別買ETF，最後會死得很慘啦。」

事實是什麼呢？我從進入股市以來，只買過一次個股，還賠了錢，從那以後，我就完全只買ETF。我有很慘嗎？不僅沒有，我還能常常出國睡不一樣的公園，甚至還買了房。這算慘嗎？ETF反倒是人多的地方，更安全。

規模兩千億的高股息商品，我還會擔憂嗎？如果真的會怕存ETF的人，我真的建議你存00878、0056、00713、0050、006208這些經歷過真正空頭的商品就好了。如果這些商品都不行的話，那台灣也不行了。所以，都一樣。

至少目前為止，成立十幾年以上的0056、0050 沒有讓大家失望吧？而且通常會在帳面上賠錢的人，都是在跌的時候拼命賣，漲的時候拼命買。ETF真的已經算相對安全了，偶爾看看就好。我就很簡單，早上看到紅的話就關掉App，綠的話就是彎腰撿鑽石。就這麼簡單。

有些人只會通過貶低別人來凸顯自己的強大

實質上也是個容易自卑的人

趕快努力爬起來比什麼都重要

自己變強時

以前那些委屈的感覺都會慢慢變淡的

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