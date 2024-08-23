快訊

澎湖驚傳死亡車禍！夫妻騎車外出與垃圾車碰撞 66歲丈夫傷重不治

幸運兒是你嗎？大樂透1.7億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怕存ETF？就選00878、0056、00713、0050、006208！ 小師傅：真正經歷空頭的商品

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

在營業計程車載客時，我最常被問到的問題就是：「啊，你怎麼那麼年輕就在開計程車啦？年輕人應該去找一份更好的工作啊，這樣才會有前途啊。」基本上，每天都會碰到至少一個以上的客人這樣問我。

最近，我遇到了一位自稱股市高手的客人，他對我說：「你這麼年輕就開計程車，這樣真的好嗎？」聽到這話，我心裡頓時不悅，便回應：「計程車只是我的副業。」他接著說：「你這樣全靠勞力賺錢，不太聰明吧？」

我接著回：「我也有在投資存股（ETF）。」接著這位客人很不屑的說：「存股沒有用啦，最後你真的會變存骨啦。你難道沒聽過股市裡有句老話，叫做人多的地方不要去嗎？」

於是我反問他：「那台積電也算嗎？台積電可以買吧？」他回答：「當然可以，但你千萬別買ETF，最後會死得很慘啦。」

事實是什麼呢？我從進入股市以來，只買過一次個股，還賠了錢，從那以後，我就完全只買ETF。我有很慘嗎？不僅沒有，我還能常常出國睡不一樣的公園，甚至還買了房。這算慘嗎？ETF反倒是人多的地方，更安全。

規模兩千億的高股息商品，我還會擔憂嗎？如果真的會怕存ETF的人，我真的建議你存00878、0056、00713、0050、006208這些經歷過真正空頭的商品就好了。如果這些商品都不行的話，那台灣也不行了。所以，都一樣。

至少目前為止，成立十幾年以上的0056、0050 沒有讓大家失望吧？而且通常會在帳面上賠錢的人，都是在跌的時候拼命賣，漲的時候拼命買。ETF真的已經算相對安全了，偶爾看看就好。我就很簡單，早上看到紅的話就關掉App，綠的話就是彎腰撿鑽石。就這麼簡單。

有些人只會通過貶低別人來凸顯自己的強大
實質上也是個容易自卑的人
趕快努力爬起來比什麼都重要
自己變強時
以前那些委屈的感覺都會慢慢變淡的

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 ETF

延伸閱讀

做多長榮（2603）！他曝三大利多：這時間前就能「吃00960豆腐」

全都ETF沒半張個股…固定時間買股息進當天就全買！ 專家：操作就是如此簡單

新光金股價沒跌…跟台新金合併多了對手中信金（2891）！看懂出價低的「三理由」

00929懶人選它即每月領股息！防禦、穩健、退休型用00878、00713、0056、00679B怎麼組

相關新聞

怕存ETF？就選00878、0056、00713、0050、006208！ 小師傅：真正經歷空頭的商品

如果真的會怕存ETF的人，我真的建議你存00878、0056、00713、0050、006208這些經歷過真正空頭的商品就好了。

0050、00878、00692…市值、高股息、主題型怎選？ 老牛曝投資ETF的7要點

ETF發現至今，已然成為投資市場的風潮，相信不少人目前手上都已經持有，並且正在尋覓下一檔績優的標的。

今日最夯 ETF／股王信驊寫新高、科技族群午後彈升 00946強勢由黑翻紅

台股23日收盤上漲9.22點，終場以22,158.05點作收。其中，股王信驊（5274）上漲430元，以5,330元作收再創新高價，午盤後部分科技族群集體彈升，進而推升群益科技高息成長（00946）由黑翻紅漲0.3%

00929懶人選它即每月領股息！防禦、穩健、退休型用00878、00713、0056、00679B怎麼組

打造月月配息ETF組合，就是一個很好的長期投資計畫，但是在開始之前，老牛要先告訴大家，ETF的配息機制就像是切披薩一樣，切成2塊就是半年配、切成4塊則是季配息，月配息就是切成12塊，把一整年的配息金額加總起來，其實結果都是一樣的。

全都ETF沒半張個股…固定時間買股息進當天就全買！ 專家：操作就是如此簡單

收到7月份對帳單，依舊只有買進紀錄（全部買進ETF，市值型ETF為主，沒有個股），沒有任何賣出。

00687B買氣熱…僅一周百張大戶增加7％！ 投資人搶搭除息及降息順風車

00687B來看，存續期間就大概是17年，年底前若降2碼，後市表現可期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。