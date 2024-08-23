00929懶人選它即每月領股息！防禦、穩健、退休型用00878、00713、0056、00679B怎麼組

投資界有一句經典格言：「不要試圖預測市場，而要準備好參與市場。」這句話揭示了長期投資的成功關鍵：有計畫、有目標的投資，而不是盲目跟風，或是急於追求短期回報。

打造月月配息ETF組合，就是一個很好的長期投資計畫，但是在開始之前，老牛要先告訴大家，ETF的配息機制就像是切披薩一樣，切成2塊就是半年配、切成4塊則是季配息，月配息就是切成12塊，把一整年的配息金額加總起來，其實結果都是一樣的。

有了最基本的認知之後，我們來看看打造月月配息4步驟：

1.設定投資目的

先問問自己為什麼要投資？是為了賺取額外的收入，維持退休生活品質，還是實現特定的財務目標？不同的投資目的會影響投資策略和風險承受能力，老牛建議要先了解自己的投資屬性，是保守型、穩健型還是積極型，再加上年齡一起評估。 （大是文化《股海老牛最新抱緊名單，贏過大盤20％： 跌了也不賣、算出便宜價才買、先知道好題材...50檔抗震盪的致富私藏股大公開。》，作者： 股海老牛）

2.了解投資標的

確定自己的投資目的後，就可以開始選擇合適的投資標的。找出市場中能夠提供穩定股息的ETF，並深入了解這些標的的屬性、篩選規則、投資風險和配息特性，再配合自己需要的現金流選擇調配。

3.買在合理價格

買進價格夠不夠便宜，是投資成功的另一個關鍵，儘管追求的是月月配息，但仍然需要關注資產的估值。

高股息ETF的估價方法就如老牛在前文分享過的，只要多練習幾次就可以上手；市值型ETF較難估值，建議可以採取定期定額的方式投入；主題型ETF由於偏重產業發展趨勢，建議可以採取「右側交易」的方式來找到相對低點買進。同時別忘記風險管理，適當的分散投資以減少單一標的風險。

4.定期檢視修訂

最後一步是定期檢視和修訂投資組合，當然也要重新計算合理價位，才能確保買在相對便宜的位階。

投資環境會不斷變化，自己的投資目標和風險承受能力也可能隨時間而變，像是當孩子長大，教育費用支出可以減少，代表不需要那麼多現金流了，就可以減少高股息ETF的投入金額，調升市值型ETF的比例；抑或是已到退休年齡，想增加未來退休金的配置，便可以增加債券型ETF的部位，減少市場波動所帶來的影響。定期檢視自己的投資策略，才能確保它們仍然與投資目標保持一致。

這4步驟的過程需要耐心和細心，但它可以幫助你實現穩定的現金流，提供財務安全感，並有助於實現長期財務目標。

現今ETF盛行，市場上已傳出「存個股不如存ETF？」的質疑聲浪，但老牛並不認為如此，因為相較於ETF，投資金融股、高殖利率股及趨勢成長股需要承擔較大的風險，但仍然有其優勢，像是更容易抓出高低點，及估算合理價位，很適合已累積一些投資經驗及資金後，進一步接觸。所以談完ETF之後，下一章就接著討論金融股，往更進階的投資領域邁進。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

（本文摘自大是文化《股海老牛最新抱緊名單，贏過大盤20％： 跌了也不賣、算出便宜價才買、先知道好題材...50檔抗震盪的致富私藏股大公開。》，作者： 股海老牛）