全都ETF沒半張個股…固定時間買股息進當天就全買！ 專家：操作就是如此簡單

終於收到7月份對帳單，依舊只有買進紀錄（全部買進ETF，市值型ETF為主，沒有個股），沒有任何賣出。為避免不必要的風波，不再公開買進標的。

台股於7月11日創下24390.03新高，市場一陣歡騰，隨後大盤開始急跌，8月5日跌至波段低點，不到一個月的時間總計重挫4559.15點，跌幅是驚人的18.69%。市場開始出現雜音，有人建議保留銀彈暫時觀望、有人建議先停利出場、也有人認為泡沫跡象已經現蹤。幸好8月5日過後，市場恐慌情緒緩解，美國經濟數據也沒有那麼糟，股市逐步收復失土。

版主操作模式千篇一律，每週二買進；如果有股利入帳，大致上入帳當天就會全數進場買完。

7月份買進筆數大增，是因為7月份股利密集入帳，每入帳一筆股利，立刻進場買零股，因此對帳單洋洋灑灑一整欄，8月份對帳單買進筆數大概也是這麼多（8月份也有多筆股利入帳）。

轉投資ETF之後，操作就是變的這麼簡單，只要相信台股與美股長期持續向上，何必煩惱何時該進、何時該出？Buy and hold，持續買進、長期持有。

如果想稍微積極一點操作，版主的做法是，除了每週定期買進，只要投資標的跌破月線，加碼金就會分批出動；一旦加碼金用完就停止加碼，即便繼續跌也不可挪用其他預算。台股加權指數於本月初經歷一波小小股災，如今已回血不少，站回週線與月線，但依舊在季線之下。版主認為，大盤還在季線之下，是不錯的加碼點，想積極加碼市值型ETF的版友，版主認為現在依舊是不錯的時機

版主不知道股市何時會恢復樂觀、何時恢復多頭走勢，也許一個月、也許一年，這都不重要，因為超長期來看，台股與美股多頭格局沒有改變，堅守原本的存股紀律就是最佳策略。如果害怕短線空頭走勢，就暫時遠離市場。

存股路漫長，做好各項財務規劃，嚴守紀律、堅定執行、當買則買，時間就是我們最好的朋友。

版主會一直買，直到安穩離開職場。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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