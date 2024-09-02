00918預計配0.78元…高股息也是高填息！ 專家：當房東不如當股東收益差很大

「00918配息驚人、績效好，想存股現在還能進場嗎？」如果想投資但近期台股暴漲暴跌心裡有點怕怕的，怎麼辦？

現在房價高到嚇人，假設分別投入1000萬到房巿跟股巿，改當「股巿包租公」收益會差多少呢？

00918配息驚人、績效好，想存股現在還能進場嗎？

00918主要特色在於「高填息」，配息的當下股價會被扣掉，拿到息沒有填回來，那配息對於投資人來說是沒有意義的。

所以00918就直接切入填息這點，不僅要配息，更重要的是要有穩定的填息率，這樣投資人才能夠真正把息給賺到。

00918的選股邏輯，前面跟其他的高股息ETF沒有太大的差異，選進殖利率高的個股。

但是在針對填息的部分，做了優化的設計，會找過去個股過去高息表現外，也需要填息率很高，將其當成重要的篩選指標。

近期00918也才剛換股，把電子股跟金融股的比重，做了調整；電子股占6成，另外4成的部分在傳產跟金融。

在這個時間點納進金融股是很不錯的，因為接下來要降息了，第一受惠就是債券；2023年所有壽險跟銀行有志一同都在買債券，一旦開始正式進入降息循環，手上龐大的債券部位，未來都將變成可認列的收益。

降電子提升金融股比重的換股動作，投資人對於未來績效是可以有個正面的期待。

00918上市以來，至今每次都有填息。

2023年開始配息的動作，過去4次都有填息成功。也就代表產品設計的邏輯是正確的，股息讓投資人可以真正拿到。

台股暴漲暴跌想進場投資的好方法

其實只要是針對ETF投資就兩大法寶而已：

1.定期定額 2.選擇產品所追蹤的指數長期往上

00918的指數從過去來看，趨勢確實也是長期往上，從2022年至今。

過程中發生了許多的利空事件，指數還是無懼挑戰，一路往上增長。

其實外在發生的許多事件，不見得會真正影響到企業獲利的能力。

事件會影響投資人心理狀態，人害怕的時候就會想把股票變現，但當事件慢慢淡化之後，最後還是要回歸到公司本身有沒有賺錢，如果是賺錢的公司，但是價位變低了，會想要幹嘛？當然就是進場撿便宜。

公司沒變，反而是價格改變，投資人衝進去搶便宜了，結果就造成股價迎來新一波的反彈。

長期投資容易失敗的原因

長期投資的過程中為什麼很容易失敗？因為事實都跟想像的不太一樣。

圖中上面，投資人想要長期投資，都會幻想這條路就會是一帆風順；但這是不可能的事情。

真正的存股，是圖中下方的樣子，過程就是起起伏伏，不但顛頗還有高有低，甚至達到高點，遇到一個打擊就立刻可能又到了谷底，可能一絕望不能堅持就把股票賣掉了，但往往谷底沒多久又迎來了新一波的漲幅。

若是沒有良好的心態，很常在震盪的過程中，就會甩出去了。

做ETF長期的投資，一定要做好定期定額的準備，以及找到像是00918這樣的產品，不管事場上遇到任何打擊，指數的長期趨勢都是能夠往上。

這樣的話在投資的長期過程當中，就是穩穩的扣款，扣久的話...該是你的就是你的。

房價太高改用「高股息ETF」當包租公，投入千萬收益從2.5萬➡︎5.83萬

先不算資本利得，因為必須房子賣掉才可以計算；唯一確定的是租金收益率，統計台北各區域房租報酬頂多3.2％。

除非是房屋買很久了，當初房價買很低，那租金回報率才有可能很可觀；但倘若是最近才想買房，那想都不用想，投報率可能低到會讓你想哭，且當房租還要考量修繕的問題，若是租不出去還會有空屋的情況。

一千萬投入房產平均統計每個月可以收租約2.5萬，聽起來好像還可以，但當房租最麻煩的事情就是要處理人的問題。

若相同一千萬，以目前高股息ETF殖利率平均相對保守7％來看，事實上月收益就跳到約5.83萬。

而00918就過去年化殖利率的表現就有達到7％的水準。（股價跟配息數字還有殖利率都是會浮動的，並非保證）

00918是季配息的設計，領息頻率跟每月租金收入是不同的，入帳的頻率不同的話，可能對資金的運動的方式就要有一些事前的規劃。

編按：00918本季每受益權單位擬配發0.78元，以30日收盤價24.59元換算，單季配息率3.17%，年化超過12%。 據大華銀投信30日公告，00918將於9月19日除息，實際配息金額將於9月13日公告，10月15日領息。想參與配息的投資人，最晚在9月18日前買進並持有，而配息發放日則在10月15日。

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