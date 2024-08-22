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月配銀行債ETF 熱度升

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
1995年來歷次降息各產業債表現 圖／經濟日報提供
1995年來歷次降息各產業債表現 圖／經濟日報提供

聯準會降息在即，債市將迎來利多，但偏好存金融股的存股族卻開始擔心「萬一我手中金融股獲利也受到降息影響，怎麼辦？」，因而將目光轉向可以押寶降息利多的銀行債，意外讓主打唯一月配息的銀行債ETF-永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B），尚未開始募集，詢問度已大幅攀升。

永豐投信昨（22）日舉行記者會，宣布推出永豐ESG銀行債15+ ETF，發行價10元，同時設有收益平準金機制，鎖定降息期間的債市利多，並聚焦「表現佳、違約率低、信評好」的銀行業所發行債券，預計29日開始募集。

永豐投信投信總經理濮樂偉表示，為迎接聯準會降息的利多，今年以來債券ETF規模已經增加7,000億元之多，而最近市場對「聯準會9月降息」是歷年來最有降息共識的一次，從另一方面思考面，台股、美股等全球主要股市都處於高檔，確實也是投資人該減持一些部位轉到債券的時候了。

永豐投信指出，觀察過往美國降息觀察，降息有利於銀行債券表現，且表現優於其他產業債。過去四次降息循環期間，各產業債券表現，其中銀行債平均報酬名列前茅，平均累積報酬為54.72%，更勝於市場其他熱門產業債，如電信債、公用事業債與科技債，因此即將進入降息循環的此刻，更適合布局銀行債。

永豐ESG銀行債15+ 追蹤指數為ICE 15年期以上ESG投資等級美元銀行債指數，指數選擇銀行發行的美元計價債券，透過信用評等、債券在外流通餘額等相關條件進行篩選，成份債券信評為Aa至Baa，以成熟國家、美元計價的債券資產為主。

對於當前債券該選短天期或長天期，永豐投信表示，推薦15年以上的長天期銀行債有三大理由，一是相較於非金融業的企業債而言，銀行多為各國管制的行業，通常財務體質較好，違約的信用風險較低；第二，存續期間長的債券，其價格更容易受到利率波動影響，當開始降息時，能獲得的資本利得機會空間更大；第三，銀行債長期的平均報酬、收益率俱佳，更容易吸引市場法人所青睞。

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