電動車ETF有戲 後勁十足

Alphabet旗下的Waymo發表第六代自駕技術後，單周載客量翻倍成長，自駕技術日漸成熟，將提升全球新能源車銷售動能。投信法人表示，受惠車廠銷售基本面利多的帶動，電動車相關ETF及基金可定期定額長線布局。

根據TrendForce最新統計，2024年第2季全球新能源車銷售376.9萬輛，較第1季成長30%，年增率24.2%。新光標普電動車ETF（00925）經理人劉恆誌表示，目前全球新能源車市占率中，純電動車（BEV）仍以特斯拉（Tesla）市占率居冠，為提振買氣，特斯拉已在美、中兩大市場祭出降價、優惠等措施，至於其他電動車廠，中系電動車比亞迪銷售穩健、蔚來汽車本季銷量較去年同期成長144%，業績成長亮眼。

電動車ETF含息報酬表現 圖／經濟日報提供

新光投信量化投資團隊分析，全球淨零碳排大趨勢下，全球新能源車產業趨勢明確、成長前景亮麗，隨全球主要車系品牌不斷在價格、技術、服務及市占率競爭，預估市面上將會有平價款電動車上市，甚至未來車廠將會持續祭出促銷方案降價以吸引消費者購車時「棄油轉電」。

群益全球智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，在各國政策的支持下，電動車產業仍處在擴張階段，對於消費者而言，電動車也可望帶來更好的駕駛體驗與服務，利用AI和物聯網的技術，實現自動化功能。隨各大國際車廠投入電動車的研發與產銷，以及產品升級，加上新興國家對於電動車的需求也正在成長，產業前景仍值留意。

分析師認為，隨全自駕時代來臨，新能源車不僅是代步工具，也是一台行動自如的人工智慧載體，未來電動車操控效能、乘坐體驗將不同以往。透過全球AI不斷升級轉型，將加速全球車用電子配備需求商機爆發，有助全球電動車銷售動能持續拉升，中長線不看淡。

新光投信建議，隨今年底甚至明年美國降息後，將可激勵民眾購車需求，相關車廠銷售動能值得期待，此際布局電動車ETF，可享低檔撿便宜良機，若透過定期定額中長線持有，更可穩健參與全球電動車產業未來行情。