債券ETF 人氣紅不讓

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

今年前七月台股ETF交易量以高股息與指數型領先，8月起市場預期美國聯準會（ Fed）將啟動降息循環，以及股市震盪加大，造成市場交易主軸轉向，債券型、反向與商品型ETF交投熱絡，投資人暫時淡出高股息ETF。

昨（22）日ETF成交量前十名中，僅有復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息與元大台灣價值高息等三檔高股息ETF入列；前三名為元大台灣50反1、元大美債20正2及期街口布蘭特正2；其他入列前十名尚有國泰20年美債、群益ESG投等債20+、國泰20年美債正２及元大美債20年。

群益投顧表示，債券ETF已提前反應9月降息預期，距離正式降息一個月。長期而言，Fed 6月點陣圖預估到2026年底有9碼降息空間，因此，投資長天期美債ETF持債存續期間約17年，若利率下降2%，理論上的債券價格就有波段大漲空間。短線方面，8月上旬股市大跌，傳聞Fed被迫緊急提前降息導致債券ETF飆漲，但風波平息加上Fed澄清後，債券ETF價格拉回月線附近。

富蘭克林投顧指出，在市場持續動盪下，各大債市ETF上周普遍獲資金流入，整體固定收益型ETF淨流入81.62億美元，其中，美國債市高達70.57億美元，但亞洲、歐洲債市分別出現4.56億、3.64億美元資金流出。

中國信託投信表示，隨著高利率環境將邁入尾聲，投資人趁近期美債殖利率反彈之際，逢低買進長天期美債ETF，或是信評較高、違約率較低的投資等級債券ETF，掌握債市長線利多投資契機。

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