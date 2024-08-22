成功借到5萬…買2張00878累積達112張！存股哥：別怕均價提升股價漲獲利就越多
＊原文發文時間為8月21日
日前群益質押額度爆滿，過了一個多月稍微緩解，這幾天越來越多老鐵跟我說可以順利借到錢，於是昨天我試著申請5萬也成功借到了。
因為我的負債比一直在30%左右的極限邊緣，所以這次借貸額度沒有很高，無論如何還是嚴格要求自己維持率控在200%、負債比30%。
今天買進2張00878，持有張數提升到112張，持有成本從18.96上升到19.03，這一年來我的成本從18.43上升到19.03，但只要股價持續上漲，我的獲利仍會越來越多。
很多人都有「成本均價恐懼症」害怕自己的均價提升反而不敢買，不敢買你的張數跟股息就沒有辦法累積，最後只能看著越漲越高的股價，越配越多的股息，然後才在後悔自己怎麼只有少少幾張。
本大利小利不小，本小利大利不大，就算你有一張成本15塊的00878，帳面報酬率超高均價超低，但帳面獲利仍只有幾千塊，一季股息550塊，剛好讓你吃一客不錯的牛排，就這樣，沒了。
所以專注在累積自己的本金，拉高持有張數跟股息現金流，我認為比整天在想要如何去壓低均價的效益要高。
最後還是要提醒，如果你跟我一樣用槓桿衝高資產，一定要隨時留意維持率跟負債比，前陣子7-8月的大跌也是檢視自己負債使用狀況的好機會。
免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言