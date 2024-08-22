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成功借到5萬…買2張00878累積達112張！存股哥：別怕均價提升股價漲獲利就越多

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

＊原文發文時間為8月21日

日前群益質押額度爆滿，過了一個多月稍微緩解，這幾天越來越多老鐵跟我說可以順利借到錢，於是昨天我試著申請5萬也成功借到了。

因為我的負債比一直在30%左右的極限邊緣，所以這次借貸額度沒有很高，無論如何還是嚴格要求自己維持率控在200%、負債比30%。

今天買進2張00878，持有張數提升到112張，持有成本從18.96上升到19.03，這一年來我的成本從18.43上升到19.03，但只要股價持續上漲，我的獲利仍會越來越多。

很多人都有「成本均價恐懼症」害怕自己的均價提升反而不敢買，不敢買你的張數跟股息就沒有辦法累積，最後只能看著越漲越高的股價，越配越多的股息，然後才在後悔自己怎麼只有少少幾張。

本大利小利不小，本小利大利不大，就算你有一張成本15塊的00878，帳面報酬率超高均價超低，但帳面獲利仍只有幾千塊，一季股息550塊，剛好讓你吃一客不錯的牛排，就這樣，沒了。

所以專注在累積自己的本金，拉高持有張數跟股息現金流，我認為比整天在想要如何去壓低均價的效益要高。

最後還是要提醒，如果你跟我一樣用槓桿衝高資產，一定要隨時留意維持率跟負債比，前陣子7-8月的大跌也是檢視自己負債使用狀況的好機會。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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