00687B剩沒幾天甜甜價…若暗示降2碼以上將噴出去？快除息＋未來成長性值得期待

明日全球央行年會登場，美國聯準會主席鮑爾演講受到全球關注，資產管理業者表示，鮑爾演說內容牽一髮動全身，如果明天會中暗示有可能最快9月降息2碼以上的訊息，債券殖利率將直直落，債券價格會一飛衝天，那些以為可以等到9月確定降息再買債券ETF的人，只能跟數十年難得的送分題擦身而過。

可以說今明兩天可能就是債券ETF最後的甜甜價，多檔ETF人氣燒燙燙，包括國泰20年美債（00687B）、中信美國公債（00795B）及富邦美債 20年（00696B）等，但專家還是提醒，入手前先看各檔ETF有沒有溢價過高的問題，才不會買貴。

其中00687B即將於9月除息、且沒有溢價過高的問題，價格合理，近一周成交均量來到15萬張，平均成交金額超過49億元奪ETF之冠，是盤面交投熱點。

資產管理業者分析，美國經濟數據轉弱，許多人責怪聯準會太晚降息，導致9月降息幾乎已無懸念，但其實美國經濟仍強，就業數據表現也超過市場期待，第四季美國大選後市場雜訊變少，還有AI半導體等趨勢產業做支撐，預期年底股債都是正向看待，這次降息只是預防性降息。

但如果降得太快，導致殖利率急速下滑，債券價格可能一去不復返，建議投資人趁這兩天央行年會前，先行布局價差機會大的美國長天期公債ETF，市面上各家美債ETF內容大同小異，其中沒有溢價問題、且9月即將除息的00687B成為投資人首選，同時卡位領息與價差機會。

至於債券ETF超過80檔，為什麼首推美國長天期公債，法人說明，長天期美債存續期間平均17年左右，如果利率降1%，也就是4碼，債券價格就會上漲17%。根據歷史資料顯示，過去三次降息循環，長天期美債平均報酬達3成。

明年接連降息的話，美債ETF價格還會持續上揚，以2022年3月17日聯準會第一次升息前來看，00687B價格都還要40元以上，就知道未來成長性有多值得期待。