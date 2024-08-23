00679B溢價最高 他曝「買00795B更賺」反被酸！網揭1招更賺

有網友觀察20年期以上美公債ETF折溢價現象，其中規模最大前三檔中信00795B、國泰00687B、元大00679B，其中元大溢價最嚴重，平均近三年費用率也最高，卻是最熱賣的一檔，他不解，從溢價跟費用率來看，無論如何都該選中信，且最近三季每季中信配息率還高於元大。不過有人指出，「長期溢價就等於沒溢價，等漲上去溢價更高，也是賺很大」。

全球央行年會將於本周五（23日）召開，市場關切聯準會主席鮑爾談話內容，是否可能在9月降息前，釋出更多的寬鬆訊號。此外，輝達（NVIDIA）即將公布財報，投資人也關注是否能擊敗市場預期。因此近期股市在一波跌深反彈後，開始進入橫盤整理格局，美債殖利率則是在月初一波驟降後緩步彈升進入整理，顯示市場情緒稍微冷靜。

一名網友在PTT發文表示，他觀察20年期以上美公債ETF折溢價現象，他發現00679B溢價最嚴重，而且平均近三年費用率也最高，然而卻最受投資人青睞，規模最大。

他不解表示，「買溢價就是買貴，申購買回機制發行商跟券商可以進行套利，吃虧的是此ETF的持有人，ETF最終市價還是會向淨值靠近，等於買貴後價值的減損。

元大的溢價可以在1%以上，而中信在0.1%以下，但很多人好像不在乎。兩檔本質一樣的東西，多付出的成本都是浪費。還有基金費用率，費用率會直接從淨值中減損，等於是扣血，近三年平均00679B是0. 22%，00795B是0.15%。 從溢價跟費用率怎樣都選中信，且最近三季每季中信配息率還高於元大」。

其他人留言「溢價1%買，搞不好要賣變溢價4%，元大美債94這麽熱門」、「這也不是一兩天了，溢價買就溢價賣」、「多人買好脫手啊，本來就帶點避險性質」、「溢價代表看漲，沒溢價反而不要買」、「你是股東的話，溢價不好嗎？」、「只有韭菜才會看淨值買ETF」。

還有人留言「溢價高才好賣r」、「台灣就是盤」、「台灣人有台灣的玩法！賣不出去的都加價賣」、「事實證明一窩蜂的人超多，給人家爽套利」、「市價向淨值靠近沒錯，但是未來淨值向上噴啊」、「因為元大有正2有期貨啊，中信美債又沒有期貨」。