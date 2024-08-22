存個股到近年開始買0056、00919、00713、00915！ R爸：能為自己負起責任就是好投資

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聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

7-8月股息紀錄

每年這個時刻，總是特別開心。一年一度的收成時節，也剛好都在父親節前後。

近年開始配置高股息ETF，因此領息的月份變多了，但主要的股息還是集中在4～8月。

統計一下前幾名：

1.德麥：208,108
2.崑鼎：191,385
3.神基：139,720（四月入帳）
4.可寧衛：73,488
5.一零四：61,389

八月份遭逢史上最大跌點，我也把股息打光了，大部分是買了債券ETF為主，並將成長趨緩的股票賣出，保留現金等待更佳機會。

最近看到又有人在爭辯，指數化投資與存股投資的優劣。

其實投資不是逞一時口舌之快，只要自己知道在做什麼，為自己負起責任，就夠了。我們不需要靠著否定別人，來證明自己比較厲害。

因為厲害的人大有人在。懂越多越謙卑，也會更敬畏這個市場。

我是RYAN爸爸，我們一起理財理心，也一起學習成長。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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