匯率變動買債券ETF要擔心？ 辣媽：00679B利率下滑的資本利得比較能忽略

最近市場都預期美國在九月份及將降息，勢必造成美元貶值／台幣升值。而美債ETF在利率下滑的情況下會有獲利，但仍可能因為新台幣升值而造成損失，這是真的嗎？

這在之前文章已經跟大家說明，給大家複習一下。不是只有美債ETF，還有美股ETF也會受影響喔！

這篇文章要來說明的是，匯率變動如何影響債券ETF？

即使利率下跌了，為什麼債券ETF仍可能會遇到虧損？

關鍵是在債券ETF的「存續期間」

存續期間是衡量利率變動對債券價格的敏感度。白話說，就是利率變動1%，債券價格會變動多少百分比？存續期間數字越大，債券價格敏感度越高。

大家知道短天期的美債ETF（例如元大美債1-3年）價格波動比較小（跟長天期比較），即使利率上上下下，價格仍算穩定！

所以投資1-3美債ETF相對安全。但最近新台幣兌美元匯率變動比較大，這也拖累的1-3美債ETF的表現。

我來簡單解釋，債券ETF如何同時受到「利率」還有「匯率」的影響：

以元大美債1-3年（00719B）為例

以元大美債20年（00679B）為例

存續期間16.89

利率下跌1%，資本利得為1%*16.89=16.89%（獲利）

但只要匯率從32下跌到31，因匯率產生的損失為-3.125%（31-32）＝／32=-0.03125

這樣一來一回，你仍獲利13.765%

所以存續期間比較大的ETF，在利率下跌的時候，相對比較有「本錢」可以吸收新台幣升值所帶來的損失。

假設比較誇張的情境，新台幣匯率升值到29，那從現在約32看來，光匯率帶來的損失，就已經是-9.38％。這樣短天期的ETF即使利率下跌，也很難彌補因為匯率變動帶來的損失。

如果這樣，還要繼續投資短天期債券ETF嗎？

對我來說，若這筆錢暫時不會用到，我還是會放著繼續領息（假設前提是，新台幣匯率不會劇烈變動）。

如果這筆錢1-2個月內會用到，而且需要的金額非常剛好，不容許有一點損失，那我就會趁價格還可以的時候先賣出。

而長天期的美債ETF，因為利率下滑帶來的資本利得對比起來，匯率風險比較可以被忽略。所以新台幣升值或貶值，並不會影響我投資長天期ETF的決定。

以上簡單的分析給大家參考，也歡迎大家提出更多投資理財的疑問，我也會來多做研究再跟大家分享。

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