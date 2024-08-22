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小孩才選大人全都要「市值+高股息」！00905搭00961入手門檻低…成長及配息都兼顧

聯合新聞網／ 郭耿瑞
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

在現今的投資市場中，選擇合適的ETF投資策略對於資產增值與收益穩定至關重要。市值型與高股息型ETF各有其獨特優勢，而透過定期定額的方式投資這兩類ETF，可以在平衡風險的同時，實現長期穩健的資本增長與穩定的現金流。

一、市值型ETF資產穩定增值

市值型ETF主要是追蹤大型企業的股票表現，這些企業通常在市場上具有較高的穩定性和影響力。

因此，市值型ETF相對來說風險較低，整體表現亮眼，適合希望在長期內實現穩定增長的投資者。例如：0050、00905，近一年報酬率幾乎都有40%，都是值得考慮的市值型ETF。

其中00905市值型ETF淨值約13元，是最平價的ETF。且00905追蹤指數臺灣指數公司特選Smart多因子指數表現更穩定，其季配息的頻率使得投資者能夠更靈活地管理現金流，對於投資者頗具吸引力。

二、高股息型ETF收益穩定

高股息型ETF則主要投資於具有高配息潛力的企業，適合希望獲得穩定現金流的投資者。這類ETF通過定期分配股息，為投資者提供持續的現金回報。

例如：00878、00934、00919和00713，近一年配息年化報酬率6%以上，都是備受關注的高股息型ETF。這些ETF不僅提供穩定的股息，還有潛力實現資本增值。

而即將在9/25以甜甜價開始募集的臺灣ESG永續高息（00961）ETF，淨值10元，延用00878的ESG永續高股息成功模式，只是00878追蹤指數為MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，00961其追蹤ICE臺灣ESG高息指數，該指數選擇的是能夠提供高股息且符合ESG標準的企業。

不僅如此，00961採用月配息策略，這意味著投資者每月都能收到穩定的現金流，這在現金流管理與投資靈活性方面具備更大的優勢。

三、定期定額投資策略的優勢

定期定額投資策略能夠有效地減少市場波動帶來的風險，尤其是在市值型與配息型ETF上。透過定期定額投資，投資者可以在市場不同階段以固定金額購買ETF，這樣能夠在市場低點時自動買入更多單位，從而降低整體投資成本，並提升長期回報率。

此外，定期定額還能幫助投資者養成紀律性投資的習慣，避免因市場波動而進行情緒化交易。

市值型與配息型ETF的最佳搭配

市值型ETF與配息型ETF的結合投資，是一種既能獲得長期資本增值，又能確保穩定現金流的理想策略。透過定期定額投資00905市值型ETF與00961高股息型ETF是現今市場上更具競爭力的選擇。

00905在低淨值與季配息的情況下，為投資者提供了進場門檻較低且靈活性更高的市值型投資機會；而00961則以其低淨值、月配息策略及追蹤優質ESG指數的特點，投資者能夠在市值型ETF中享有長期的資本增值，並在配息型ETF中獲得穩定的月度現金流。這樣的配置不僅降低了單一市場風險，還提升了投資組合的整體回報與靈活性。

00878國泰永續高股息 00905FT臺灣Smart 00961臺灣ESG永續高息 季配息 市值型 月配息

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