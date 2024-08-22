0050、00878、00692…市值、高股息、主題型怎選？ 老牛曝投資ETF的7要點

ETF發現至今，已然成為投資市場的風潮，相信不少人目前手上都已經持有，並且正在尋覓下一檔績優的標的。但眼前數不勝數的ETF 不只令人困惑，也陷入選擇障礙，所以老牛先幫大家劃分出目前市場上常見的ETF 種類，包括：

市值型 以貼近大盤為目標，整體走勢會跟著大盤走，例如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等。 高股息 以高殖利率領取配息為目的，例如元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878，全名為國泰台灣ESG 永續高股息ETF 證券投資信託基金）等。 主題型 看好某個產業的發展趨勢，成分股聚焦於該產業族群，例如半導體、5G、電動車、ESG等。

上述ETF代表了部分市場與投資策略，例如半導體、5G、電動車和ESG ETF，分別是不同主題產業；而高股息和市值型ETF，則代表不同的投資風格。投資人可以參考各家投信公司對各檔ETF 彙整的資訊，再根據自己的投資目標和風險偏好，選擇適合的ETF。

至於什麼樣的投資人適合哪一種ETF？老牛從投資人的條件和特點區分，提供一個簡易的評估方式。主題型投資人偏向會主動參與投資決策，或是對特定主題有興趣的人，適合主題型的ETF；注重資金防禦和股息收入的人，則可以選擇高股息ETF；市值型則較符合追求長期穩健增加資產的投資人需求。

看懂ETF眉角，不怕買太貴、會下市

對於剛開始接觸市場，或風險承受度較低的人來說，ETF是很友善且強大的投資工具，但只要是金融商品，就沒有穩賺不賠的，所以ETF也不是沒有缺點，必須注意風險、謹慎選擇，才能享受到ETF的優點。我總結了一些必須注意的要點，幫助大家能夠作出明智的決策：

1.溢價過高要小心（＞3％為過高）

ETF股價由市場淨值決定，可能低於或高於淨值而產生折價或溢價。折溢價過大，代表ETF 成交價格產生偏離，所以要避免在溢價太高時買進，簡單來說，出現溢價時進場買進，就是買太貴了，一般溢價超過3％ 時就要小心。

舉例來說，投資人認為2023 年進入升息尾聲，紛紛搶進長天期債券ETF，結果造成元大美債20 年ETF（00679B，全名為元大美國政府20 年期以上債券證券投資信託基金）大幅溢價的狀況，代表已然是過熱狀態。此外，連結海外標的之ETF，也可能因國內外市場交易時間差，而有折溢價情形。

2.費用率越低越好（＞2％為過高）

大部分國內ETF的費用率都小於1％，而海外型ETF則會落在1％以上；所以，長期投資費用率越低，對於長期回報的影響越小。

3.流動性太低容易買貴（日均成交量＜100張要小心）

為了促進ETF流動性，市場中有造市商（按：指證券自營商會在市場中掛單買賣，減少投資人買不到或賣不掉的情況）的存在，但這些造市商也僅限以合理價格來買賣，當ETF交易量較低時，可能會出現賣方以高於市價5％的價格掛單賣出，等待願者上勾，因此如果每日均成交量太低，就要小心出現價差偏誤而買貴了。

4.淨值太低有下市危機

根據臺灣金融監督管理委員會證券期貨局的規定，ETF最近30個營業日的平均規模低於終止門檻（股票ETF終止門檻一般為1億元，債券ETF一般為2億元）時，就必須下市。

另外，若是資產規模太小或淨值過低，經理費無法支撐這檔ETF 的運作，發行的投信公司也可以報請主管機關申請下市。所以在買進前，應先觀察交易量及淨值狀況，評估其市場流動性，以確保不會遇到下市的風險。

5.留意景氣循環影響

ETF的價格會因經濟、政治、貨幣匯率、法律等各種因素影響市場而波動，近年來許多投信公司發行新的ETF，包括電動車、綠能、基因生技等，雖然都宣稱是未來的趨勢主流，但仍然會受到不同市場的風險影響。因此即使未來前景再看好，也要留意景氣循環及國際金融環境的影響。

6.投資組合太集中

ETF是分散持有多檔個股的投資組合，較不受個別標的的風險影響，然而有些主題型ETF，仍可能有曝險集中於少數個股、集中投資於特定產業或單一商品的情形。

例如瞄準全球智能電動車上、中、下游供應鏈的國泰智能電動車（00893，全名為國泰全球智能電動車ETF 證券投資信託基金），目前持股前三名為輝達（美股代號NVDA）15.04％、特斯拉（美股代號TSLA）14.47％及超微（美股代號AMD）13.73％，總和占比為43.24％。當這三檔股票同時出現劇烈震盪時，對於國泰智能電動車（00893）的影響也就會非常大。

又如元大台灣50（0050），主要是以台股市值來進行排序，由於台積電在其中的占比高達46.36％，所以一旦台積電在短期出現暴漲或暴跌，對於元大台灣50（0050）的投資人來說，也會是一場冷熱交替的三溫暖。

7.追蹤誤差風險

所謂追蹤誤差是指，ETF報酬率與標的指數報酬率的差異程度。 （大是文化《股海老牛最新抱緊名單，贏過大盤20％： 跌了也不賣、算出便宜價才買、先知道好題材...50檔抗震盪的致富私藏股大公開。》，作者： 股海老牛）

雖然ETF的報酬表現，理論上應是盡可能貼近所追蹤的指數，但實際上兩者的報酬率往往存在落差，產生原因有很多...

包括... 基金須支付的費用及支出影響；

基金資產與成分股之差異；

基金的計價貨幣、交易貨幣及投資所用貨幣之間的匯率差價；

成分股的股利分配； 基金經理人所使用的追蹤工具及複製策略...等，皆會造成ETF的資產淨值與股價指數間存在落差。

明顯的例子是元大台灣50（0050）與所追蹤的臺灣50指數，截至2023年10月累積的追蹤誤差為–0.83％，代表元大台灣50（0050）落後所追蹤的指數。另一檔元大台灣50正2（00631L）與所追蹤的台灣50 單日正向2倍報酬指數，目前今年累積的追蹤誤差為9.31％，代表元大台灣50 正2（00631L）領先所追蹤的指數。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

（本文摘自大是文化《股海老牛最新抱緊名單，贏過大盤20％： 跌了也不賣、算出便宜價才買、先知道好題材...50檔抗震盪的致富私藏股大公開。》，作者： 股海老牛）