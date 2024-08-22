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9月市場認為100％會降息…00679B、00687B昨天紅通通！ 知美：買進注意溢價

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

Fed下次利率會議落在9/18，市場普遍認為是100%降息

現在降息倒數計時，美債也提前反應，8/21美債表現紅通通，市場交易熱絡，熱門美債ETF成交量超過6萬張。

想要搶最後上車機會的投資人，知美提醒，千萬不要買貴！下單前，要注意ETF的溢價狀況...

近日元大00679B盤中溢價超過1%也就是說，00679B的市價大於它實際的價值（淨值）超過1%。

我們買東西都會比價，投資當然也不例外，都不想被當「盤子」，買到比較貴的商品吧！

所以，在挑選長天期美債ETF時，知美建議，以下列三步驟挑選：

1.挑選價格合理，溢價不超過1％

可以參考下圖，目前除了00679B溢價過高外（如紅色圈圈），其他美債ETF價格都屬合理。

2.有除息行情的ETF，先卡位領息、再等降息價差！

接下來9月除息的長天期美債（如黃色框框）：國泰20年美債（00687B）、凱基美債25+（00779B）、群益25年美債（00764B）、永豐20年美債（00857B）

3.成交量穩定，流動性好

除了領配息外，多數人投資美債ETF求的就是賺價差，所以成交量、流動性很重要，建議是要穩定的「高」，選擇每日成交量超過萬張以上的美債ETF。

總結下來，國泰20年美債（00687B）各面向都在水準上00687B不僅價格合理、成交量穩定的「高」，且9月即將除息，是目前搶搭聯準會降息的最優選擇！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00679B元大美債20年 00687B國泰20年美債 00764B群益25年美債 00857B永豐20年美公債 債券ETF 降息

知美Jimmy

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「XXX現在可不可以買？會不會買在高點？還是要幾元才能買？」

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