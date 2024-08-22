永豐ETF00907配息出爐 8月22日最後買進日
永豐投信公布永豐優息存股ETF（00907）實際配息公告，每單位實際配發0.33元，除息日為8月23日，投資人只要在8月22日前買進或持有即可參與本次除息機會。
永豐優息存股ETF(00907)經理人林永祥表示，00907是國內第一檔瞄準「存股」概念發行的ETF，鎖定存股族偏好的金融及傳產股，並排除股性較活潑的電子股，因此投資組合波動性也相對溫和。
根據永豐投信官網截至8/20資料顯示，00907前五大持股均為金融股，包含華南金（2880）、富邦金（2881）、玉山金（2884）、中信金（2891）、永豐金（2890），其他持股亦包含今年上半年財報亮眼的海運族群。
林永祥建議，透過不同篩選邏輯的ETF搭配，建立個人ETF投資組合能夠更具備優勢，如順應淨零碳排趨勢，納入碳排篩選的永豐ESG低碳高息ETF（00930），搭配以存股領息為目標的永豐優息存股ETF（00907），兩者組合的產業分布均衡，同時能參與市場成長契機，亦能有股息收入，是ETF長期投資搭配的好選擇。
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