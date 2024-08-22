永豐ETF00907配息出爐 8月22日最後買進日

永豐投信公布永豐優息存股ETF（00907）實際配息公告，每單位實際配發0.33元，除息日為8月23日，投資人只要在8月22日前買進或持有即可參與本次除息機會。

永豐優息存股ETF(00907)經理人林永祥表示，00907是國內第一檔瞄準「存股」概念發行的ETF，鎖定存股族偏好的金融及傳產股，並排除股性較活潑的電子股，因此投資組合波動性也相對溫和。

根據永豐投信官網截至8/20資料顯示，00907前五大持股均為金融股，包含華南金（2880）、富邦金（2881）、玉山金（2884）、中信金（2891）、永豐金（2890），其他持股亦包含今年上半年財報亮眼的海運族群。