00919合理、昂貴價是多少？ 鐵蛋：用7％殖利率推算35元是便宜價！

大家好...你的鐵蛋又來哩！有鑑於鐵蛋不斷地收到訊息：

「XXX現在可不可以買？會不會買在高點？還是要幾元才能買？」

今天打算再來複習一下，如何用殖利率來推算，這檔股票能不能買？或是價位落在多少買才算合理？

上回用了大寶貝舉例，今天就用我的第二大持股00919來推算一下，到底我有沒有買貴？

00919近4次配息為：

2023/9月0.54元

2023/12月0.55元

2024/3月0.66元

2024/6月0.7元 年度共配息2.45元

以2023年9月至2024年6月期間的均價落在23.18（資料來源：台灣證券交易所）

若以配息/期間均價*100%可得到年均股利率，套上數字為：

2.45／23.18*100%=10.56%

這個數字鐵蛋覺得超級猛；破10%的年化股利率...完美打趴各項定存、保單等等項目。

至於高股息配息破10%是不是常態？目前不得而知，畢竟00919上市不到2年（2022/10月成立），還需要經歷市場給的一連串考驗。

用上述公式，可以回推00919的便宜價、合理價、盤子價：

我們以過去四次配息2.45元來估算，若以一般高股息預期拿到7%的殖利率來說，反推是股價35元（便宜價）

若以預期拿到6%的殖利率來說，反推股價是40.8元（合理價）

若以預期拿到5%的殖利率來說（5%太遜，這時候就可以換標的了），反推股價是49元（盤子價）

算式：股價=股息／預期殖利率

醬子你學會了嗎？把這個公式記下來，就可以馬上算出各檔的合理價在哪啦！

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